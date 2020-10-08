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Датские депутаты обсудили ситуацию в Беларуси с фейковой Тихановской

08.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 октября Комитет по иностранной политике датского парламента проводил виртуальную встречу со Светланой Тихановской. Однако в ходе разговора выяснилось, что от имени Тихановской в беседе принимал участие кто-то другой.



Кроме текущей политической ситуации в Беларуси, на встрече обсуждалось, как Дания может помочь беларусскому народу, пишет REFORM.by.

«Когда встреча началась, у Светланы Тихановской и ее команды возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее не было видно. Встреча длилась 40 минут. В ходе разговора участники заподозрили неладное, и комитет завершил встречу», – говорится в пресс-релизе парламента Дании.

Представители комитета связались с командой Тихановской и выяснили, что от ее имени в разговоре принимал участие кто-то другой.

Во время разговора не было сказано ничего, что может скомпрометировать внешнюю политику Дании. Секретная информация также не разглашалось, отмечается в пресс-релизе. Обстоятельства инцидента расследуются.

Председатель Комитета по иностранной политике Мартин Лидегаард сказал, что обеспокоен возникшей ситуацией, но надеется, что это была шутка. В дальнейшем замглавы комитета предложил проводить виртуальные встречи с третьими сторонами только при включенной камере.


Участники встречи поделились подробностями с телеканалом TV2.

По словам Михаэла Ааструпа Йенсена, замглавы комитета, разговор шел в обычном режиме примерно 25 минут. Стороны обсуждали ситуацию в Беларуси, газопровод «Северный поток 2» и давление, которое Дания может оказать на Беларусь.

«Внезапно она спросила, как мы относимся к борделям с животным в Дании. Мартин Лидегаард и я переглянулись и сказали: «Что вообще происходит?» – рассказал Йенсен. По его словам, депутаты ответили на вопрос и завершили разговор через несколько минут.
 
 
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6 октября Комитет по иностранной политике датского парламента проводил виртуальную встречу со Светланой Тихановской. Однако в ходе разговора выяснилось, что от...
 
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