Датские депутаты обсудили ситуацию в Беларуси с фейковой Тихановской

REFORM.by . Кроме текущей политической ситуации в Беларуси, на встрече обсуждалось, как Дания может помочь беларусскому народу, пишет





говорится в пресс-релизе парламента Дании. «Когда встреча началась, у Светланы Тихановской и ее команды возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее не было видно. Встреча длилась 40 минут. В ходе разговора участники заподозрили неладное, и комитет завершил встречу», –в пресс-релизе парламента Дании.





Представители комитета связались с командой Тихановской и выяснили, что от ее имени в разговоре принимал участие кто-то другой.





Во время разговора не было сказано ничего, что может скомпрометировать внешнюю политику Дании. Секретная информация также не разглашалось, отмечается в пресс-релизе. Обстоятельства инцидента расследуются.





Председатель Комитета по иностранной политике Мартин Лидегаард сказал, что обеспокоен возникшей ситуацией, но надеется, что это была шутка. В дальнейшем замглавы комитета предложил проводить виртуальные встречи с третьими сторонами только при включенной камере.









TV2 . Участники встречи поделились подробностями с телеканалом





По словам Михаэла Ааструпа Йенсена, замглавы комитета, разговор шел в обычном режиме примерно 25 минут. Стороны обсуждали ситуацию в Беларуси, газопровод «Северный поток 2» и давление, которое Дания может оказать на Беларусь.





«Внезапно она спросила, как мы относимся к борделям с животным в Дании. Мартин Лидегаард и я переглянулись и сказали: «Что вообще происходит?» – рассказал Йенсен. По его словам, депутаты ответили на вопрос и завершили разговор через несколько минут.