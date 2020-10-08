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Матч Лиги наций УЕФА Грузия–Беларусь пройдет в Тбилиси при пустых трибунах
08.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Футбольный матч полуфинала
Стадион «Динамо» вмещает 70 тысяч зрителей, однако сегодняшняя игра пройдет при пустых трибунах. Хотя УЕФА и дало разрешение на допуск болельщиков на стадион, при условии, что их будет не больше 30% от общего числа мест, но с поправкой: окончательное слово за местными властями. Решением координационного совета при премьер-министре по настоятельному требованию эпидемиологов на стадионе зрителей не будет. Однако от этого важность игры и ответственность команд ни чуть не ниже.
«Конечно, определенное напряжение есть. Априори такие матчи одни из самых важных в жизни по значимости для сборной», – сказал главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель.
Победа нужна каждой из команд, так как это важный шаг на пути к чемпионату Европы, попасть на него летом 2021 года – мечта и сборной Грузии, и сборной Беларуси. Для болельщиков, которые смогут наблюдать за игрой по телевизору, это тоже важный день.
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Победа приблизит одну из команд к чемпионату Европы 2021 года.
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