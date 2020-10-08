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Матч Лиги наций УЕФА Грузия–Беларусь пройдет в Тбилиси при пустых трибунах

08.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Футбольный матч полуфинала Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Беларуси пройдет сегодня без зрителей на тбилисском стадионе «Динамо», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Стадион «Динамо» вмещает 70 тысяч зрителей, однако сегодняшняя игра пройдет при пустых трибунах. Хотя УЕФА и дало разрешение на допуск болельщиков на стадион, при условии, что их будет не больше 30% от общего числа мест, но с поправкой: окончательное слово за местными властями. Решением координационного совета при премьер-министре по настоятельному требованию эпидемиологов на стадионе зрителей не будет. Однако от этого важность игры и ответственность команд ни чуть не ниже.

«Конечно, определенное напряжение есть. Априори такие матчи одни из самых важных в жизни по значимости для сборной», – сказал главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель.

«У нас серьезный соперник. Команда очень организована, у нее отличная система обороны и нападения. Игроки молодые и ловкие. На поле может все произойти, поэтому нужно отработать по максимуму», – отметил главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс.

Победа нужна каждой из команд, так как это важный шаг на пути к чемпионату Европы, попасть на него летом 2021 года – мечта и сборной Грузии, и сборной Беларуси. Для болельщиков, которые смогут наблюдать за игрой по телевизору, это тоже важный день.



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