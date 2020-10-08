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Неизвестный выдал себя за Тихановскую на встрече с датскими депутатами: предложил им обсудить бордели с животными

08.10.2020 20:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Любопытная история развернулась на онлайн-встрече Комитета по иностранной политике датского парламента со Светланой Тихановской. Точнее с человеком, который попытался ее подставить и выдал себя за нее.

Как передает парламент Дании, 6 октября, как только виртуальная встреча «Тихановской» с датскими депутатами началась, «Светлана» пожаловалась на проблемы с камерой на компьютере. Поэтому все время беседы ее не было видно, но было слышно.

Разговор длился около получаса — сорока минут, стороны спокойно рассуждали, в частности, о том, как Дания может надавить на Беларусь. А потом «Тихановская» вдруг спросила: «Как вы относитесь к борделям с животным в Дании?» Представители Комитета по иностранной политике заподозрили неладное, ответили на вопрос, а затем быстро свернули переговоры.

Вскоре они связалась с командой Светланы и убедились, что в онлайн-встрече участия политик не принимала. 

Датский парламент выясняет обстоятельства инцидента; он надеется, что просто стал объектом шутки, но все же выражает обеспокоенность. Сообщается также, что во время разговора депутатов и фейковой Тихановской не говорилось ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнюю политику Дании, и не разглашалась секретная информация. В будущем предлагается проводить онлайн-встречи лишь при включенных камерах у всех спикеров.

Интересно, что в конце сентября «дом для зоофилов» в Дании обсуждали в пропагандистской программе «60 минут» на российском гостелеканале «Россия 1». Такую «сенсацию» выдал депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он даже озвучил некоторые подробности: «У них первый этот порно... балаган открылся для зоофилов. Представляете? Для зоофилов в Дании официально работает — можно прийти туда, не знаю, черепаху изнасиловать», — заявил Журавлев.

 
 
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Любопытная история развернулась на онлайн-встрече Комитета по иностранной политике датского парламента со Светланой Тихановской. Точнее с человеком, который...
 
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