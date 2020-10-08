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Неизвестный выдал себя за Тихановскую на встрече с датскими депутатами: предложил им обсудить бордели с животными
Источник материала: KYKY>
Любопытная история развернулась на онлайн-встрече Комитета по иностранной политике датского парламента со Светланой Тихановской. Точнее с человеком, который попытался ее подставить и выдал себя за нее.
Как
Разговор длился около получаса — сорока минут, стороны спокойно рассуждали, в частности, о том, как Дания может надавить на Беларусь. А потом «Тихановская» вдруг
Вскоре они связалась с командой Светланы и убедились, что в онлайн-встрече участия политик не принимала.
Датский парламент выясняет обстоятельства инцидента; он надеется, что просто стал объектом шутки, но все же выражает обеспокоенность. Сообщается также, что во время разговора депутатов и фейковой Тихановской не говорилось ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнюю политику Дании, и не разглашалась секретная информация. В будущем предлагается проводить онлайн-встречи лишь при включенных камерах у всех спикеров.
Интересно, что в конце сентября «дом для зоофилов» в Дании
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Неизвестный выдал себя за Тихановскую на встрече с датскими депутатами: предложил им обсудить бордели с животными
Любопытная история развернулась на онлайн-встрече Комитета по иностранной политике датского парламента со Светланой Тихановской. Точнее с человеком, который...
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