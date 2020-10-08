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МОК может запретить флаг Беларуси на Олимпиаде в Токио
Источник материала: Навiны
Международный олимпийский комитет может запретить государственный флаг Республики Беларусь на Олимпийских играх в Токио (из-за пандемии были перенесены на 2021 год).
Такое решение может быть принято в качестве санкции, если в ходе усиленного расследования по письму белорусских спортсменов выяснится, что НОК Беларуси, возглавляемый Александром Лукашенко, нарушил Олимпийскую хартию, сообщается на
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Международный олимпийский комитет может запретить государственный флаг Республики Беларусь на Олимпийских играх в Токио (из-за пандемии были перенесены на 2021...
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