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МОК может запретить флаг Беларуси на Олимпиаде в Токио

08.10.2020 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международный олимпийский комитет может запретить государственный флаг Республики Беларусь на Олимпийских играх в Токио (из-за пандемии были перенесены на 2021 год).

МОК может запретить флаг Беларуси на Олимпиаде в Токио
Фото pixabay.com

Такое решение может быть принято в качестве санкции, если в ходе усиленного расследования по письму белорусских спортсменов выяснится, что НОК Беларуси, возглавляемый Александром Лукашенко, нарушил Олимпийскую хартию, сообщается на странице Белорусского фонда спортивной солидарности в соцсети.

 
 
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Международный олимпийский комитет может запретить государственный флаг Республики Беларусь на Олимпийских играх в Токио (из-за пандемии были перенесены на 2021...
 
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