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Толпа минчан целый день стоит в очереди за дешевой пиццей
Источник материала: Tut.by
Сегодня около торгового центра «Рига» на улице Сурганова целый день стоит очередь в новую пиццерию российской сети «Додо пицца». Заведение продает маленькую «Пепперони» (25 сантиметров) за 3 рубля 99 копеек при обычной цене 9 рублей 90 копеек. Такую акцию в сети устроили, чтобы установить рекорд и продать за день пять тысяч пицц.
Видео:
Очередь в пиццерию стояла еще утром, до открытия заведения. Тогда людей было около 30. Однако вечером, после работы и учебы очередь стала внушительней, в ней одновременно стояло не менее 100 человек. При этом ограничение по количеству пицц в одни — пять «Пепперони».
Всего в пиццерии собираются приготовить пять тысяч «Пепперони» за 16 часов. Около 20.00 их было продано более трех тысяч, пиццерия работает до 2 часов ночи.
Напомним, российская сеть «Додо пицца»
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Сегодня около торгового центра «Рига» на улице Сурганова целый день стоит очередь в новую пиццерию российской сети «Додо пицца». Заведение продает маленькую...
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