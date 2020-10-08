Толпа минчан целый день стоит в очереди за дешевой пиццей

Источник материала: Tut.by

Сегодня около торгового центра «Рига» на улице Сурганова целый день стоит очередь в новую пиццерию российской сети «Додо пицца». Заведение продает маленькую «Пепперони» (25 сантиметров) за 3 рубля 99 копеек при обычной цене 9 рублей 90 копеек. Такую акцию в сети устроили, чтобы установить рекорд и продать за день пять тысяч пицц.

Очередь в пиццерию стояла еще утром, до открытия заведения. Тогда людей было около 30. Однако вечером, после работы и учебы очередь стала внушительней, в ней одновременно стояло не менее 100 человек. При этом ограничение по количеству пицц в одни — пять «Пепперони».

Всего в пиццерии собираются приготовить пять тысяч «Пепперони» за 16 часов. Около 20.00 их было продано более трех тысяч, пиццерия работает до 2 часов ночи.

Напомним, российская сеть «Додо пицца» пришла в Минск в 2018 году вместо закрывшейся Sbarro . Заместитель генерального директора объяснял , что основная причина перехода от американской Sbarro к российской «Додо» связана с тем, что «Додо пицца» — это молодой, активный бренд.

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