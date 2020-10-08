Легенда белорусского тенниса подписала письмо против насилия и за непризнание итогов выборов

Источник материала: Tut.by

Легендарная белорусская теннисистка Наталья Зверева подписала открытое письмо спортсменов к власти, сообщает «Трибуна». Всего под ним уже почти 700 подписей .



Фото: wikimedia

Зверева — обладательница 20 титулов на турнирах Большого шлема (во всех разрядах) — рекордное количество среди теннисистов из бывшего СССР. В 2010 году она была включена в списки Международного зала теннисной славы.

Наталья занимала первую строчку в женском парном рейтинге в сумме 124 недели, впервые поднявшись на нее 7 октября 1991 года в возрасте 20 лет. 36 раз играла в финалах турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном парном разрядах (1 + 31 + 4). В 1992—1993 выиграла 6 подряд турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), завоевав так называемый неклассический Большой шлем в парном разряде.

Также Зверева выставит несколько своих трофеев для аукциона в поддержку фонда спортивной солидарности — этот фонд поддерживает белорусских спортсменов, пострадавших после выборов из-за своей позиции.

Текст открытого письма

«Мы нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов Президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь.

Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, ее законодательством, мы, являясь частью народа Республики Беларусь — источника власти, нижеподписавшиеся требуем:

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.

3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в Президенты Республики Беларусь.

5. Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», — говорится в заявлении.