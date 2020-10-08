ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВТО впервые возглавит женщина

08.10.2020 21:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На высокую должность претендуют двое.



Список кандидатов на пост нового главы Всемирной торговой организации (ВТО) сократился с восьми до двух человек. Это бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

У обеих кандидаток много опыта, как в банковской сфере, так и в политике и на международной арене. Обе учились в американских университетах, пишет ВВС.

Нгози Оконджо-Ивеала, у которой также есть и американское гражданство, два раза была министром финансов Нигерии, и на недолгий срок министром иностранных дел этой страны.

Большую часть своей карьеры она провела во Всемирном банке, где поднялась до уровня управляющего директора - второй по значимости должности.

Она вплотную занималась вопросами международной торговли. Если Нгози Оконджо-Ивеала будет выбрана странами ВТО на пост главы организации, она станет не только первой женщиной на этом посту, но и первым представителем Африки.

Ю Мен Хи - также специалист по вопросам международной торговли. Она родилась в том же году, когда была создана организация ГАТТ - предшественница ВТО. Ее карьера в этой области началась в 1995 году, когда была создана ВТО.

Ю Мен Хи принимала участие в ключевых для Южной Кореи торговых переговорах с США и Китаем.

Окончательные результаты выборы нового главы ВТО станут известны в первой половине ноября.

Сложные времена


Обе кандидатки подчеркивают, что хорошо понимают, как именно достичь соглашения между противоборствующими сторонами в рамках переговоров.

Этот талант понадобится им в будущем, кто бы из них ни стал главой ВТО, так как решения в этой организации принимаются большинством представителей стран-членов, и главе ВТО понадобится талант в искусстве дипломатии.

ВТО переживает трудные времена: Китай и США - две крупнейшие экономики планеты, начали между собой торговую войну.

США уже не первый год недовольны работой ВТО, но администрация президента Трампа отрицательно относится к этой организации в принципе.

Вашингтон, например, сейчас подрывает одну из основных функций ВТО, а именно - разрешение торговых конфликтов между странами.

США отказываются назначить или одобрить новых членов апелляционной комиссии ВТО, так как Вашингтон считает, что они не следуют досконально правилам ВТО. В результате, апелляционная инстанция ВТО сейчас не может рассматривать новые жалобы.

Это не означает, что апелляции более невозможны, но сам процесс неимоверно замедлился.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На высокую должность претендуют двое.
 
Новости дня
Новости разные
 
Матч Лиги наций УЕФА Грузия–Беларусь пройдет в Тбилиси при пустых трибунах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика