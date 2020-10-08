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В «Гродно Азот» пояснили горящий факел на предприятии

08.10.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время запуска цехов в «Гродно Азот» возникает так называемый факел. Угрозы для города или экологии он не представляет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.



С 8 октября в цехах «Аммиак-4» и «Карбамид-3» начаты пусковые операции. Они включают в себя разогрев и вывод на технологический режим отделений цехов.

«В ходе разогрева основных отделений применяется технологический газ. Для утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке», — сообщили на предприятии.

Факел может гореть на протяжении нескольких суток, пока не завершатся все пусковые операции. На предприятия подчеркнули, что угрозы городу, экологии и жителям нет.
 
Теги: Гродно
 
 
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Во время запуска цехов в «Гродно Азот» возникает так называемый факел. Угрозы для города или экологии он не представляет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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