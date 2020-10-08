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Тихановская встретилась с главами МИД Австрии, Болгарии и Греции

08.10.2020 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает международные встречи на высоком уровне.

Тихановская встретилась с главами МИД Австрии, Болгарии и Греции

Как сообщается в ее телеграм-канале, встретилась с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом (на фото).

В ходе получасовой беседы стороны обсудили санкционный список белорусских чиновников. По словам Тихановской, «в этом списке должен быть и Лукашенко, и другие люди, которые занимались фальсификациями на выборах и разгонами мирных митингов».

Кроме этого был поднят вопрос о ситуации с оператором А1 (входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group) и отключениями интернета во время уличных протестов.

С главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой была обсуждена возможная программа реабилитации для потерпевших во время разгонов, а также визовая поддержка для белорусов.

А в ходе встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом было подчеркнуто, что для этого государства очень важно поддерживать права человека и остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает международные встречи на высоком уровне.
 
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