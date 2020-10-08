Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение в главном матче десятилетия

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в эфире телеканала «Беларусь 5» прокомментировал результат матча с Грузией (0:1) , в результате которого наша команда лишилась шанса выхода на Евро.



Фото: Reuters

— Тяжелая игра. Хороший соперник. Как и предполагали, это была больше психологическая борьба. Конечно, есть определенное разочарование. Настраивались на победу. Верили в нее, шли к ней. К сожалению, не получилось.

— Очень интересный выбор стартового состава.

— В воротах пришли к мнению, что Хаткевич сможет сыграть надежно. Таков выбор. Была дилемма.

Что касается обороны, то она неплохо проявила себя с Казахстаном. Ничего не стали менять.

В опорной зоне следили внимательно, кто как выглядит. Сделали ставку на Яблонского и Эбонга. Они неплохо провели последний матч. Мы всегда имели в виду, что можем в случае чего выпустить Маевского.

Что касается фланговых игроков, то выбор пал в том плане, что кто как выглядит. Исходя из физического состояния, исходили и кто сможет выполнить тактическую установку в плане обороны. Нацеливали ребят не проседать с первых минут. К сожалению, так получилось. Пенальти.

— Какие слова находили в перерыве, чтобы добавить в агрессии?

— Постарались ребят встряхнуть. Матч был очень значимый. Нужно было отыгрываться. Пытались это сделать заменами, вариативностью. К сожалению, немножко не хватило в этом плане. Может, везения, может, мастерства.

— Как восстанавливать команду?

— Понимаем, как тяжело восстановиться после такого поражения. Будем разговаривать с ребятами, искать мотивацию, чтобы отработали с Литвой как надо. Жизнь продолжается. Что делать. Надо через это пройти тоже.

— Что скажете болельщикам?

— Спасибо тем, кто искренне за нас переживал. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы больше их радовать, — сказал Мархель.