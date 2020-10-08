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Тихановская обсудила с главой МИД Австрии санкции против белорусских чиновников
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом санкции ЕС против белорусских чиновников и площадку для переговоров по новым выборам в республике.
Она "поблагодарила министра за то, что Австрия поддержала санкционный список белорусских чиновников, которые работают на режим", говорится в телеграм-канале Тихановской. "И отметила, что в этом списке должен быть и Лукашенко, и другие люди, которые занимались фальсификациями на выборах и разгонами мирных митингов", - добавили там.
Кроме того, Тихановская и Шалленберг обсудили, "может ли Австрия быть площадкой для переговоров о новых выборах", "и действия в поддержку белорусского народа, которые могут быть выполнены на уровне ЕС".
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом санкции ЕС против белорусских...
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