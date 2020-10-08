Защита Максима Знака подала обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям

Защита арестованного юриста Максима Знака 4 октября подала обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (РГПЗ).





Как сообщил БелаПАН один из адвокатов Знака Дмитрий Лаевский, в обращении защитники отмечают, что задержание Знака связано исключительно с законным осуществлением им своих фундаментальных прав — права на свободу мнения и свободу ассоциаций, а также с тем обстоятельством, что он как адвокат оказывал юридическую помощь гражданам, реализовывавшим свое право избираться и быть избранными, — Виктору Бабарико и Светлане Тихановской.

«Задержание также вызвано дискриминационными мотивами, поскольку связано с выражением определенного политического мнения, — отметил Лаевский. — Также при заключении Максима Знака под стражу не соблюдены права на свободу и личную неприкосновенность».

По мнению защиты, названные обстоятельства указывают на то, что задержание Знака является произвольным в соответствии с критериями РГПЗ.

Рабочая группа по произвольным задержаниям является специальной процедурой, учрежденной Советом по правам человека ООН.

Согласно мандату, РГПЗ принимает меры по представляемой ей информации, касающейся случаев произвольного задержания, путем направления соответствующим правительствам срочных призывов или сообщений для прояснения ситуации и/или доведения до сведения о ситуации.

Рабочая группа также принимает индивидуальные жалобы о предполагаемых случаях произвольного задержания.

Практика рабочей группы показывает, что при добросовестном сотрудничестве государства коммуникация длится до шести месяцев. По ее итогам рабочая группа принимает решение с учетом всей предоставленной ей информации.

Если произвольный характер лишения свободы признается установленным, группа выражает соответствующее мнение на этот счет и выносит рекомендации правительству.

«Таким образом, РГПЗ является не политическим, а правовым институтом, рассматривающим дела на основе норм, изложенных во Всеобщей декларации прав человека или в других международно-правовых документах по этому вопросу, признанных соответствующими государствами. Поэтому цель обращения защиты Знака в РГПЗ — получить правовое заключение авторитетного экспертного института ООН по факту произвольного лишения свободы Максима Знака и следующие из этого рекомендации Республике Беларусь», — отметил Лаевский.

По словам адвоката, наличие такого заключения и рекомендаций может способствовать и тому, что практика произвольных задержаний адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности и других граждан за реализацию ими своих гражданских и политических прав в Беларуси прекратится.

Защита также просит РГПЗ обратиться к Республике Беларусь с призывом освободить Максима Знака.