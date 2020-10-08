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Обязательный срок изоляции для въезжающих в Беларусь сократят до десяти дней
08.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Срок изоляции для тех, кто прибыл в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией сократят до десяти дней. Это касается и контактов первого уровня. Об этом шла речь сегодня на совещании у президента. Александр Лукашенко заявил: главное – не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказала подробнее.
Вирусологи, инфекционисты, эпидемиологи – за одним столом у президента. На фоне сезонных заболеваний растет и количество инфицированных COVID-19. В соседних странах говорят о второй волне. Беларусь и Швеция, пожалуй, две страны, которые не вводили тотальный карантин. Сегодня уже и ВОЗ стратегию мягких ограничений ставит в пример в качестве долгосрочной перспективе.
Ежедневно в Беларуси фиксируют более четырехсот новых случаев, хотя весной этот показатель был в два раза выше. Однако, как работать в стране знают, ведь у медиков есть схемы лечения. А вот людям не стоит забывать о социальном дистанцировании и масочном режиме.
Учебные заведения в Беларуси на дистанционку переводить не собираются. Зато усилят противоэпидемические меры в транспорте и общественных местах. Новшества коснутся тех, кто вернулся из других стран или контактировал с заболевшим. Срок изоляции таких людей сократят до 10 дней.
Сотрудники Минздрава отметили, что ко второй волне подготовились. Запас средств индивидуальной защиты на складах – на полтора месяца вперед. Да и перебоев с поставками медикаментов нет. На контроле Минздрава – 190 наименований препаратов, из них 150 – отечественного производства.
Так же на совещании у президента речь шла о вакцинации от гриппа. В Беларуси в этом году планируют привить около четырех миллионов человек. И добавлю, что прививку от гриппа сделала и я, как и все мои коллеги – сотрудники телерадиокомпании «Мир».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что в стране не планируют вводить карантин.
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