Обязательный срок изоляции для въезжающих в Беларусь сократят до десяти дней

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Срок изоляции для тех, кто прибыл в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией сократят до десяти дней. Это касается и контактов первого уровня. Об этом шла речь сегодня на совещании у президента. Александр Лукашенко заявил: главное – не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказала подробнее.

Вирусологи, инфекционисты, эпидемиологи – за одним столом у президента. На фоне сезонных заболеваний растет и количество инфицированных COVID-19. В соседних странах говорят о второй волне. Беларусь и Швеция, пожалуй, две страны, которые не вводили тотальный карантин. Сегодня уже и ВОЗ стратегию мягких ограничений ставит в пример в качестве долгосрочной перспективе.

«Тот опыт, который мы получили, бесценен для всего мира. Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали. Именно так мы поступали в весеннюю, тяжелую пору. Кто только об нас не вытирал ноги, а сегодня уже все говорят, что именно так надо поступать. Сегодня уже никто не закрывает людей», – заявил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

Ежедневно в Беларуси фиксируют более четырехсот новых случаев, хотя весной этот показатель был в два раза выше. Однако, как работать в стране знают, ведь у медиков есть схемы лечения. А вот людям не стоит забывать о социальном дистанцировании и масочном режиме.

«Самое главное в борьбе с любой болезнью – беречь себя и своих родных. Если мы не будем заниматься сами, то никакие врачи нас не спасут и не вылечат. Поэтому давайте не будем рекомендовать людям то, что в принципе невозможно в жизни. Вы знаете, мою позицию, и я ее высказываю публично: я на сегодня не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен! Жизнь перед нами не ставит сегодня таких проблем. Дай бог, чтобы мы этот период прошли, как сегодня идет развитие этой проблемы», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Учебные заведения в Беларуси на дистанционку переводить не собираются. Зато усилят противоэпидемические меры в транспорте и общественных местах. Новшества коснутся тех, кто вернулся из других стран или контактировал с заболевшим. Срок изоляции таких людей сократят до 10 дней.

«Контактные лица, если заболевают, то заболевают на седьмой день. Тотально. После седьмого дня все наши исследования показывают, что как правило никто не заболевает. До десятого дня мы смотрим на клинические аспекты и на десятый день отпускаем людей. Это добавит большего удобства тех, кто прибывает из-за рубежа и тех, кто вынужден был находиться на самоизоляции контакты первого уровня», – сказал и.о. министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Сотрудники Минздрава отметили, что ко второй волне подготовились. Запас средств индивидуальной защиты на складах – на полтора месяца вперед. Да и перебоев с поставками медикаментов нет. На контроле Минздрава – 190 наименований препаратов, из них 150 – отечественного производства.

Так же на совещании у президента речь шла о вакцинации от гриппа. В Беларуси в этом году планируют привить около четырех миллионов человек. И добавлю, что прививку от гриппа сделала и я, как и все мои коллеги – сотрудники телерадиокомпании «Мир».