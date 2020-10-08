«Мне их жаль». Скардино высказалась об уволивших Романовскую

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино отреагировала на увольнение фристайлистки Александры Романовской, сообщает «Прессбол» .



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— По официальной версии Александру уволили за прогулы. По словам Саши, их причина в том, что она помогала отцу, возила его в больницу после инсульта на реабилитацию. Если люди, отвечающие за увольнение, ее знали, это означает одно: они глубоко несчастные люди. Мне их жаль, потому что им неведомо, что такое любовь, сострадание, уважение, сопереживание и гуманность. А это основные чувства, которые нужны для нормальной жизни в обществе, для ощущения себя нужным, полноценным и счастливым человеком.

Саша — превосходная спортсменка и прекрасный человек. Тяжело видеть и тем более понимать, что человек, который защищал честь страны и мог бы это еще делать не один год, абсолютно ей не нужен… Вернее, той структуре, которая ее уволила. Стране Саша как раз таки нужна! — заявила Скардино.