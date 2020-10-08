Тихановская: никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна

По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, при нынешнем режиме конституционная реформа невозможна.





Так политик прокомментировала задержание Анатолия Лебедько, которого она на днях назначила своим представителем по работе над конституционной реформой.

«Режим в который раз показал, что его слова ничего не значат, — заявила Тихановская. — Он заявлял о готовности провести конституционную реформу — но при этом сегодня был задержан Анатолий Лебедько, который координировал работу Общественной конституционной комиссии. Эта комиссия готовила проект демократических изменений и дополнений к Конституции 1994 года. Его задержание показало: никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна. Не верьте словам режима. Не посылайте ему никаких предложений, кроме одного: Лукашенко должен уйти».

По мнению экс-кандидата, Лебедько осознавал риск, на который идет, оставаясь в Беларуси, но даже не рассматривал вариант выезда из страны.