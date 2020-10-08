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Тихановская: никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна
Источник материала: Навiны
По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, при нынешнем режиме конституционная реформа невозможна.
Так политик прокомментировала задержание Анатолия Лебедько, которого она на днях назначила своим представителем по работе над конституционной реформой.
«Режим в который раз показал, что его слова ничего не значат, —
По мнению экс-кандидата, Лебедько осознавал риск, на который идет, оставаясь в Беларуси, но даже не рассматривал вариант выезда из страны.
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По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, при нынешнем режиме конституционная реформа невозможна.
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