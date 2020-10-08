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Тихановская: никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна

09.10.2020 06:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, при нынешнем режиме конституционная реформа невозможна.

Тихановская: никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна

Так политик прокомментировала задержание Анатолия Лебедько, которого она на днях назначила своим представителем по работе над конституционной реформой.

«Режим в который раз показал, что его слова ничего не значат, — заявила Тихановская. — Он заявлял о готовности провести конституционную реформу — но при этом сегодня был задержан Анатолий Лебедько, который координировал работу Общественной конституционной комиссии. Эта комиссия готовила проект демократических изменений и дополнений к Конституции 1994 года. Его задержание показало: никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна. Не верьте словам режима. Не посылайте ему никаких предложений, кроме одного: Лукашенко должен уйти».

По мнению экс-кандидата, Лебедько осознавал риск, на который идет, оставаясь в Беларуси, но даже не рассматривал вариант выезда из страны.

 
 
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По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, при нынешнем режиме конституционная реформа невозможна.
 
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