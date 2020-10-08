Эксперт: количество субъектов малого и среднего бизнеса может сократиться на 7%

В нынешнем году ситуация для белорусского бизнеса складывается хуже, чем во время предыдущих кризисов, заявил 8 октября старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов во время онлайн-презентации сентябрьского опроса 100 малых и средних предприятий.





Называя главные проблемы, 55% опрошенных малых и средних предприятий указали на снижение спроса на внутреннем рынке, 39% респондентов жаловались на нестабильность курса национальной валюты, а 36% указали на рост неплатежей, который привел к увеличению дебиторской задолженности.

«Проблемы и вызовы, с которыми сталкивается бизнес, в конце августа — начале сентября вернулись к временам, когда в стране начался коронакризис. Это плохой сигнал, и мы понимаем, что это связано с текущей социально-политической ситуацией в стране», — сказал Морозов.

Эксперт отметил, что если в январе о планах по расширению бизнеса говорили 46,8% опрошенных, то в мае — только 9,9%, в сентябре — 12%.

«Сравнивая нынешние оценки бизнеса с предыдущими годами, можно сказать, что они хуже по сравнению с кризисными 2015-2016 годами. Вряд ли в оставшийся период года ситуация принципиально изменится, и, скорее всего, нынешний год для МСП будет хуже даже по сравнению с кризисными годами из-за эпидемиологической и социально-политической обстановки», — предположил Морозов.

По мнению эксперта, в нынешних условиях количество субъектов малого и среднего предпринимательства может сократиться по итогам года на 7%.

Во время сентябрьского исследования 84% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса заявили, что сконцентрированы на сохранении достигнутых показателей (в мае — 86,1%, в январе — 50,5%).

«Сейчас бизнес ориентирован прежде всего не на рост эффективности своей деятельности, а на сохранение устойчивости. По этой причине собственникам будет важнее сохранять денежные средства, а не инвестировать их в развитие проектов», — предположил Морозов.

Кроме того, предприятиям в августе—сентябре стало сложнее привлекать кредиты.

«Очевидно, связано это было с проблемами с ликвидностью, которые возникли в банковской системе в последние месяцы», — отметил эксперт.