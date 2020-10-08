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Доклад по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ должен быть готов на следующей неделе

09.10.2020 06:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Доклад по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ должен быть готов на следующей неделе, сообщили БелаПАН информированные источники.

Доклад по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ должен быть готов на следующей неделе

Миссия, возглавляемая профессором международного права Университета Граца (Австрия) Вольфгангом Бенедеком, начала свою работу 30 сентября. Беларусь могла назначить в миссию своего эксперта, но не воспользовалась этой возможностью.

Доклад будет направлен 17 государствам, которые инициировали запуск Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси, а также официальному Минску и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. После этого у Беларуси будет две недели для того, чтобы прокомментировать доклад перед тем, как его представят Постоянному совету ОБСЕ. Затем документ опубликуют.

Московский механизм ОБСЕ для создания группы экспертов с целью изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента был задействован 17 сентября. Его запуск инициировали 17 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Чехия, Финляндия, Франция и Эстония.

«Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Беларуси, а также предоставить рекомендации и советы», — заявил 17 сентября постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.

Это уже второй случай использования Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси — первый был предпринят после президентских выборов 2010 года.

Московский механизм ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами — участниками Организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам — членам ОБСЕ формировать специальные миссии из числа независимых экспертов для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, на их собственной территории или на территории другого государства — участника ОБСЕ.

Профессор Вольфганг Бенедек уже являлся докладчиком в рамках Московского механизма — в 2018 году он готовил доклад о нарушениях прав человека в Чечне.

 
Теги: Минск
 
 
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Доклад по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ должен быть готов на следующей неделе, сообщили БелаПАН информированные источники.
 
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