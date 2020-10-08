Доклад по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ должен быть готов на следующей неделе, сообщили БелаПАН информированные источники.





Миссия, возглавляемая профессором международного права Университета Граца (Австрия) Вольфгангом Бенедеком, начала свою работу 30 сентября. Беларусь могла назначить в миссию своего эксперта, но не воспользовалась этой возможностью.

Доклад будет направлен 17 государствам, которые инициировали запуск Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси, а также официальному Минску и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. После этого у Беларуси будет две недели для того, чтобы прокомментировать доклад перед тем, как его представят Постоянному совету ОБСЕ. Затем документ опубликуют.

Московский механизм ОБСЕ для создания группы экспертов с целью изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента был задействован 17 сентября. Его запуск инициировали 17 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Чехия, Финляндия, Франция и Эстония.

«Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Беларуси, а также предоставить рекомендации и советы», — заявил 17 сентября постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.

Это уже второй случай использования Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси — первый был предпринят после президентских выборов 2010 года.

Московский механизм ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами — участниками Организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам — членам ОБСЕ формировать специальные миссии из числа независимых экспертов для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, на их собственной территории или на территории другого государства — участника ОБСЕ.

Профессор Вольфганг Бенедек уже являлся докладчиком в рамках Московского механизма — в 2018 году он готовил доклад о нарушениях прав человека в Чечне.