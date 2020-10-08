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«Не клеится с Беларусью. Это же надо» — Горбачев рассказал почему не получается воссоздать СССР

09.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сегодняшних реалиях процесс объединения идет даже сложно в Евросоюзе и "не клеится" с Беларусью, рассуждает Горбачев.



Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает возможным восстановление Советского Союза, сообщает радиостанция Говорит Москва в четверг, 8 октября.

«На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный. Я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо еще, чтобы много прошло времени, и набрались бы ума и опыта, сравнивали бы. Я думаю, что то, что начнут сейчас директивы такие выдавать — это глупость. Я думаю, нахлебались и ещё не расхлебали, это останавливает. С Беларусью не клеится — это же надо? Только время покажет», — сказал он.

Ранее Горбачев заявил, что мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз существовал до сих пор.

До этого единственный президент СССР заявлял, что перестройка сорвалась из-за членов ГКЧП и тех, кто воспользовался путчем.
 
 
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В сегодняшних реалиях процесс объединения идет даже сложно в Евросоюзе и "не клеится" с Беларусью, рассуждает Горбачев.
 
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