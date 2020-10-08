Как питаться осенью без вреда для здоровья и фигуры?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Когда жаркое лето осталось позади, а на смену пришла холодная и дождливая осень, организм начинает перестраиваться на новый режим работы. Каждый начинает чувствовать острую потребность в калорийной еде, отдавая предпочтение продуктам с повышенным содержанием жиров и углеводов.

Так как же питаться правильно и сбалансированно, а также не набрать пару-тройку лишних килограммов еще до новогоднего застолья - читайте в рекомендациях Sputnik.

Не боритесь с голодом

Вы все чаще испытываете чувство голода и засматриваетесь на вредную еду, ведь низкокалорийные салаты и йогурты - удел лета и никак не согревает в холодную погоду? Придется вас огорчить, ведь осенний рацион должен быть более легким, чем летний. А все из-за того, что организму нужна энергия на согревание, но не переваривание тяжелой пищи. Чтобы достичь баланса, старайтесь есть теплую пищу. Смузи замените на каши, наваристый суп на легкий овощной, а холодный кофе на теплый чай.

Не бойтесь жиров

Если вы заметили, что вас все чаще манят пирожные с кремом и бутерброды с маслом, организм дает сигнал на нехватку полезных жиров. Так что отложите вредный сэндвич в сторону и приготовьте себе брускетту с авокадо или паровую форель, а шоколадке предпочтите горсть орехов.

Не вспоминайте про диету

Если вы начинаете наводить фигуру для новогоднего наряда осенью, то не торопитесь. Осенью организм, настроенный на получение энергии, будет очень неохотно расставаться с запасами и процесс похудения сойдет на нет даже при сниженной калорийности. К тому же, вы можете получить настоящий нервный срыв, в попытках отказаться от питательной пищи.

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