ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как питаться осенью без вреда для здоровья и фигуры?

09.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Когда жаркое лето осталось позади, а на смену пришла холодная и дождливая осень, организм начинает перестраиваться на новый режим работы. Каждый начинает чувствовать острую потребность в калорийной еде, отдавая предпочтение продуктам с повышенным содержанием жиров и углеводов.

Так как же питаться правильно и сбалансированно, а также не набрать пару-тройку лишних килограммов еще до новогоднего застолья - читайте в рекомендациях Sputnik.

© CC0 / Pixabay / HolgersFotografie
Как перестать заедать стресс? 5 эффективных способов

Не боритесь с голодом

Вы все чаще испытываете чувство голода и засматриваетесь на вредную еду, ведь низкокалорийные салаты и йогурты - удел лета и никак не согревает в холодную погоду? Придется вас огорчить, ведь осенний рацион должен быть более легким, чем летний. А все из-за того, что организму нужна энергия на согревание, но не переваривание тяжелой пищи. Чтобы достичь баланса, старайтесь есть теплую пищу. Смузи замените на каши, наваристый суп на легкий овощной, а холодный кофе на теплый чай.

Не бойтесь жиров

Если вы заметили, что вас все чаще манят пирожные с кремом и бутерброды с маслом, организм дает сигнал на нехватку полезных жиров. Так что отложите вредный сэндвич в сторону и приготовьте себе брускетту с авокадо или паровую форель, а шоколадке предпочтите горсть орехов.

Не вспоминайте про диету

Если вы начинаете наводить фигуру для новогоднего наряда осенью, то не торопитесь. Осенью организм, настроенный на получение энергии, будет очень неохотно расставаться с запасами и процесс похудения сойдет на нет даже при сниженной калорийности. К тому же, вы можете получить настоящий нервный срыв, в попытках отказаться от питательной пищи.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как усмирить аппетит и не поправиться в холодное время года, а также насытить организм витаминами и не навредить здоровью - читайте в рекомендациях Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: количество субъектов малого и среднего бизнеса может сократиться на 7%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика