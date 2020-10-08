Виноваты гены: дочь Моники Беллуччи в корсете восхитила поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи произвела фурор в сети: девушка показала, что готова составить конкуренцию собственной матери.

Наследница Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя взяла лучшее от своих родителей: Деве передались харизма отца и завораживающая красота матери. Роскошная копна волос, томный взгляд и грация открыли ей путь в мир высокой моды.

В сети обсуждают новую фотосессию дочки Беллуччи для французского издания Elle: восхищенные поклонники пророчат ей великое будущее.

На фотосессии модель примерила игривое платье в горошек, дополнив наряд пикантным аксессуаром - корсетом, который подчеркнул красивые изгибы наследницы.

Instagram / ellefr © Photo : Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

"Потрясающая, вся в мать"; "Боги, ты превзошла саму Беллуччи"; "Гордость семьи, повезло с генами"; "Это лучшее, что я видела за последнее время", - прокомментировали фолловеры.

Интересно, что Дева действительно следует по стопам знаменитой мамы, ведь одной из первых фотосессий несравненной и обольстительной Беллуччи стала съемка для обложки Elle в 1989 году.