ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виноваты гены: дочь Моники Беллуччи в корсете восхитила поклонников

09.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи произвела фурор в сети: девушка показала, что готова составить конкуренцию собственной матери.

Наследница Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя взяла лучшее от своих родителей: Деве передались харизма отца и завораживающая красота матери. Роскошная копна волос, томный взгляд и грация открыли ей путь в мир высокой моды.

В сети обсуждают новую фотосессию дочки Беллуччи для французского издания Elle: восхищенные поклонники пророчат ей великое будущее.

На фотосессии модель примерила игривое платье в горошек, дополнив наряд пикантным аксессуаром - корсетом, который подчеркнул красивые изгибы наследницы.

© Photo : Instagram / ellefr
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

"Потрясающая, вся в мать"; "Боги, ты превзошла саму Беллуччи"; "Гордость семьи, повезло с генами"; "Это лучшее, что я видела за последнее время", - прокомментировали фолловеры.

Интересно, что Дева действительно следует по стопам знаменитой мамы, ведь одной из первых фотосессий несравненной и обольстительной Беллуччи стала съемка для обложки Elle в 1989 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16-летняя наследница знаменитых актеров попала на обложку глянцевого издания и произвела фурор в сети.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне их жаль». Скардино высказалась об уволивших Романовскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика