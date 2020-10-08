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Виноваты гены: дочь Моники Беллуччи в корсете восхитила поклонников
09.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи произвела фурор в сети: девушка показала, что готова составить конкуренцию собственной матери.
Наследница Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя взяла лучшее от своих родителей: Деве передались харизма отца и завораживающая красота матери. Роскошная копна волос, томный взгляд и грация открыли ей путь в мир высокой моды.
В сети обсуждают новую фотосессию дочки Беллуччи для французского издания Elle: восхищенные поклонники пророчат ей великое будущее.
На фотосессии модель примерила игривое платье в горошек, дополнив наряд пикантным аксессуаром - корсетом, который подчеркнул красивые изгибы наследницы.
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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя
"Потрясающая, вся в мать"; "Боги, ты превзошла саму Беллуччи"; "Гордость семьи, повезло с генами"; "Это лучшее, что я видела за последнее время", - прокомментировали фолловеры.
Интересно, что Дева действительно следует по стопам знаменитой мамы, ведь одной из первых фотосессий несравненной и обольстительной Беллуччи стала съемка для обложки Elle в 1989 году.
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16-летняя наследница знаменитых актеров попала на обложку глянцевого издания и произвела фурор в сети.
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