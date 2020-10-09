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Толстая Золушка. Disney выпускает новую версию известной сказки, где главная героиня за бодипозитив
Источник материала: Tut.by
Издательство Disney Publishing в 2021-м году выпустит книгу о бодипозитивной Золушке под названием «Если туфелька подходит»,
Золушка из новой книги — пышная девушка по имени Синди. В отличие от оригинальной сказки, она не прислуга по дому. У нее есть хорошее образование — она отучилась по специальности «дизайн обуви».
Синди устраивается на работу в реалити-шоу «Перед полуночью», продюсер которого — ее мачеха. Отчаявшись построить карьеру в фэшн-сфере, девушка просит взять ее в участницы проекта. И становится единственной героиней в размере plus size.
По сюжету Золушка-Синди замотивирует множество женщин по всему миру на принятие своего тела, найдет самореализацию и любовь (да-да, без принца даже в современной версии не обойдется). Финал обещают вдохновляющий: «В конце концов Синди понимает, что если туфелька не подходит, возможно, пришло время создать собственную».
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Издательство Disney Publishing выпускает книгу о бодипозитивной Золушке. Это первая из серии книжек о «классических» принцессах в современных реалиях.
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