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Толстая Золушка. Disney выпускает новую версию известной сказки, где главная героиня за бодипозитив

09.10.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издательство Disney Publishing в 2021-м году выпустит книгу о бодипозитивной Золушке под названием «Если туфелька подходит», сообщает The Hollywood Reporter. Это первая из серии книжек, в которых «классические» принцессы, чьи имена мы помним из детских сказок и культовых мультиков Disney, попадают в реалии современной жизни.


Иллюстрация: hollywoodreporter.com

Золушка из новой книги — пышная девушка по имени Синди. В отличие от оригинальной сказки, она не прислуга по дому. У нее есть хорошее образование — она отучилась по специальности «дизайн обуви».

Синди устраивается на работу в реалити-шоу «Перед полуночью», продюсер которого — ее мачеха. Отчаявшись построить карьеру в фэшн-сфере, девушка просит взять ее в участницы проекта. И становится единственной героиней в размере plus size.


В фильме компании Disney 2015-го года Золушка была стереотипной — стройной и белокурой красоткой

По сюжету Золушка-Синди замотивирует множество женщин по всему миру на принятие своего тела, найдет самореализацию и любовь (да-да, без принца даже в современной версии не обойдется). Финал обещают вдохновляющий: «В конце концов Синди понимает, что если туфелька не подходит, возможно, пришло время создать собственную».

А что вы думаете о таких новинках?

 
 
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Издательство Disney Publishing выпускает книгу о бодипозитивной Золушке. Это первая из серии книжек о «классических» принцессах в современных реалиях.
 
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