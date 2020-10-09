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Защита Марии Колесниковой подала в Генпрокуратуру жалобу на ее незаконное обвинение

09.10.2020 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Защита Марии Колесниковой — члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, координатора штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико — 8 октября подала в Генеральную прокуратуру жалобу на незаконное и необоснованное обвинение, предъявленное ей 16 сентября.

Защита Марии Колесниковой подала в Генпрокуратуру жалобу на ее незаконное обвинение
Иллюстрация Владимира Цеслера

Как сообщает пресс-служба КС, адвокаты обращают внимание на несоответствие предъявленного обвинения требованиям Уголовно-процессуального кодекса, на нарушение права Марии на защиту в связи с тем, что из обвинения непонятно, какие конкретно ее действия образуют преступление, предусмотренное ст. 361 УК Беларуси.

«Поскольку именно прокуратура является органом, надзирающим за законностью предварительного расследования, и уполномочена отменять незаконные постановления следственных органов, защита просит отменить постановление о привлечении Марии в качестве обвиняемой, прекратить в отношении нее уголовное преследование», — говорится в сообщении.

Белорусские правозащитники признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.

 
 
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Защита Марии Колесниковой — члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, координатора штаба претендента на...
 
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