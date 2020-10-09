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Восток страны ожидает фронтальный раздел

09.10.2020 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пятницу погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления (на востоке сохранится влияние фронтального раздела).

Восток страны ожидает фронтальный раздел
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточным районам страны пройдут дожди.

Утром в большинстве районов сгустится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности). Ветер южный слабый.

Погода в регионах:

  • Брест +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Гомель +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +15..+17°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В пятницу погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления (на востоке сохранится влияние фронтального раздела).
 
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