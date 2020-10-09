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Восток страны ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
В пятницу погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления (на востоке сохранится влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточным районам страны пройдут дожди.
Утром в большинстве районов сгустится туман (из-за неблагоприятного погодного явления
Погода в регионах:
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В пятницу погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления (на востоке сохранится влияние фронтального раздела).
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