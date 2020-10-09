Нужно ли протестующим белорусам брать за образец киргизский сценарий?

Белорусы выходят на протесты уже два месяца, а режим не падает , более того — снова усиливает репрессии. Киргизы же разобрались с доставшей их властью фактически за одну ночь. В наших социальных сетях зазвучали голоса: вот у кого учиться надо, а не цветочки силовикам дарить.





Могли ли события в Беларуси в минувшем августе пойти киргизским путем? Подчеркнуто мирный характер белорусских протестов — это минус или плюс? Есть ли у них перспектива — или властям от этих хождений в свободное время ничего не сделается?

Наконец, если представить себе, что ну вот всё, белорусская революция побеждает, сейчас сметет или уже смела старого правителя, — не вмешается ли Москва самым грубым образом, при помощи военной силы?

Кыргызстан — совсем другая реальность

Начнем с того, что проводить параллели между белорусским и киргизским сюжетами можно лишь очень условно.

В Кыргызстане политический режим далеко не так суров и монолитен, как в Беларуси. Нынешний президент Сооронбай Жээнбеков — уже пятый за постсоветское время, и вполне вероятно, что скоро кресло займет шестой.

Там уже есть опыт успешных революций, оппозиция присутствует в системной политике, действует много групп влияния. Вдобавок ко всему силен фактор соперничества кланов. Сейчас, например, сюжет можно описать и в таком ракурсе: северяне пытаются отодвинуть занявших было ключевые позиции южан.

В целом можно сказать, что там больше возможностей сменить власть — и электоральным путем, и через улицу. В частности, и потому, что силовики не так многочисленны, не так хорошо оснащены и мотивированы, как в Беларуси, где Александр Лукашенко все 26 лет своего правления любовно отращивал, холил и лелеял силовой кулак.

«В Кыргызстане люди пошли на штурм парламента уже тогда, когда силовики показали, что не будут его защищать», — отметил в комментарии для Naviny.by политический аналитик Юрий Дракохруст. В Беларуси же, по его словам, иначе вели себя в условиях разразившегося политического кризиса и силовики, и протестующие. Первые были настроены более жестко, не показывали намерения сдаваться, а среди вторых лишь немногие «были готовы на, скажем так, решительные действия».

«Хотят ходить и болеть — пусть болеют»

Да, в первые дни после выборов дело доходило и до стычек с ОМОНом, кое-где строились баррикады, но они выглядели чисто символически — это были отнюдь не баррикады 1905 года в царской России. Вопреки домыслам официальной пропаганды, никаких атак на органы власти в ходе белорусской революции не наблюдалось и, похоже, не замышлялось.

Зверства силовиков по отношению к задержанным в первые дни спровоцировали новую, еще более мощную волну протестов — но уже, можно сказать, идеально мирную. И когда сорвалась национальная забастовка , а Владимир Путин четко дал понять , что готов поддержать Лукашенко и силой, последний явно воспрянул духом.

8 октября на совещании по COVID он спокойно комментировал воскресные марши своих противников чисто в эпидемиологическом ключе: «Хотят ходить и болеть — пусть болеют» (свозимых на мероприятия «за батьку» зараза, надо понимать, не берет).

Короче, волна мирных протестов пока не поколебала монолит системы. Да, аналитики твердят о признаках ее эрозии, но, может, она растянется еще на много лет? Может, эти мирные протесты режиму действительно не страшнее легкой щекотки?

Альтернативой могла бы стать гражданская война

Легко высмеивать протестующих белорусов за карнавальный характер акций, снимание обуви перед тем как стать на лавочки и уборку мусора за собой. Типа: мямли, тюфяки, на таких режим еще сто лет воду возить будет. Но здесь стоит подумать: а какова могла быть альтернатива?

Мирный характер белорусских протестов — это все же плюс, а не минус, отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

«Даже по теории ненасильственные действия более эффективны, чем насильственные», — подчеркнул аналитик. По его мнению, в белорусском случае они вызывают симпатию общества, Запада, ставят режим в ситуацию, когда тот вынужден оправдываться.

В то же время «любые силовые воздействия на государственные учреждения вызвали бы в Беларуси гражданскую войну». В декабре 2010 года «поломанные двери [Дома правительства] были расценены как государственный переворот. Думаю, то же самое было бы и теперь», заявил собеседник Naviny.by.

Он напомнил, что когда 23 августа протестовавшие подошли к столичному Дворцу независимости, Лукашенко взял в руки автомат . А его пресс-секретарь тогда заявила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания», но потом, мол, убоялись. Лукашенко и его силовики «ждали этого и готовы были стрелять», считает Карбалевич.

Добавлю, что о намерении своих политических противников штурмовать Дворец независимости Лукашенко заявлял еще 10 августа, сразу после выборов. Тогда же он сказал: «Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти».

Такое впечатление, что случись подобное — это стало бы для властей долгожданным подарком. Тогда у них были бы полностью развязаны руки для террора.

Ждать ли Путина на танке?

Стоит также подчеркнуть, что за белорусским сюжетом пристально наблюдает Россия. Для комментаторов стало уже общим местом говорить в этом контексте о солидарности недемократичных правителей. И что Путину принципиально важно не допустить , чтобы под боком победила, говоря сленгом авторитариев и их пропаганды, цветная революция .

Не означает ли это, что если режим Лукашенко по-настоящему зашатается или обрушится, то Кремль неизбежно введет сюда войска? В таком случае перспектива белорусских протестов начинает выглядеть вообще фатально. Тут и «родной» режим попробуй свали, а уж противостоять российской армии — и вовсе глухой номер.

Между тем, например, украинский обозреватель Виталий Портников предрекает : «Если вы свергнете Лукашенко, то на вашу территорию войдут российские войска и какая-то часть вашей территории будет оккупирована. Если вы к этому не готовы <…> то оставайтесь дома и не морочьте голову».

«Угроза российского вторжения есть, но она не фатальна», — говорит Карбалевич. В частности, потому, считает он, что в ходе нынешних белорусских протестов «не ставится вопрос о геополитическом развороте», что отличает нашу ситуацию от украинского Майдана 2013–2014 годов.

По мнению Дракохруста, «если в Беларуси начнется силовое свержение Лукашенко, то вероятность, что приедет Путин на танке, действительно очень высока». Но эта вероятность будет гораздо ниже в случае, если смена власти произойдет в результате мирного давления, без штурма президентского дворца, — примерно так, как это произошло в Армении в 2018 году.

В итоге Путин прекрасно нашел общий язык с новым армянским лидером Николом Пашиняном. Если представить, что на место Лукашенко приходит Владимир Макей (нынешний министр иностранных дел), или Роман Головченко (премьер-министр), или даже Виктор Бабарико (политзаключенный, бывший соперник Лукашенко), то почему, задается вопросом собеседник Naviny.by, Путину это обязательно «должно быть, говоря по-белорусски, не под нос?»

«Я, кстати, думаю, что один из мотивов, почему белорусы не предпринимают решительных действий, — это русский фактор, это фактор майдана. Белорусы, может быть, подсознательно, не хотят, чтобы приехал Путин на танке. Они как бы шкурой чувствуют, что такое может произойти и потому лучше добиваться своих целей мирным путем», — подчеркнул Дракохруст.

Нация переросла вождя режима с его философией грубой силы

Да, у киргизов уже третья революция (или, как считают иные, переворот). Но это похоже на дежавю, потому что после каждого потрясения взявшие власть вновь начинают плодить коррупцию, кумовство — короче, дербанить страну. Так много ли толку?

Действительно, в Кыргызстане сейчас, возможно, произойдет «только очередная смена караула, смена клана у власти, но не более того», отмечает Дракохруст. Мирный же протест в Беларуси способен привести к более существенным изменениям, поскольку в этом случае мы можем говорить о серьезных сдвигах в массовом сознании, о политическом вызревании народа, подчеркнул собеседник.

И в самом деле, наверное, главное завоевание последних месяцев — это становление белорусов как политической нации. Масса белорусов духовно переросла вождя режима с его философией грубой силы. Тем, кто выходит на протесты, претит насилие. Они хотят добиться не просто ухода Лукашенко, но и ухода в прошлое его системы — циничной, аморальной, жестокой, построенной на страхе, унижении, подавлении.

Пусть этот путь нелегок и непрост, но он дает надежду, что в итоге будет построена современная свободная Беларусь — с верховенством права и уважением к человеку.