Осторожно, будет откровенно. В прокате показывают лучшие эротические фильмы разных лет

Источник материала: Tut.by

С 8 октября по 14 октября в прокате будут показывать лучшие эротические короткометражные фильмы разных лет. Фестиваль под название Best Erotic Shorts пройдет в Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ «Галилео» и VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall.



Фото: кадр из фильма

Организаторы так презентуют фестиваль: «Отбросьте все предубеждения, скромность и страх. Откройтесь для эмоций, чувств, удовольствия. Страсть, мурашки по телу и тысячи фейерверков». А еще на всякий случай предупреждают: «Не сомневайтесь — это свидание не закончится простым походом в кино».

Так что же покажут?

«Удовольствие». Швеция, 2013, режиссер — Ниндзя Тиберг, хронометраж — 15 мин.

За кулисами порносъемки, актеры тренируются и практикуют различные позиции. Ходят слухи, что одна из девушек имеет большие амбиции и собирается сделать кое-что очень рискованное во время одной из сцен.

«Сексуальная». Франция, 2015, режиссер — Женевьев Альберт, хронометраж — 7 мин.

Фрэнсис хочет заняться любовью с Кларой. Но Клара не горит желанием делать это. Забавная и трогательная история о супружеской жизни и о месте секса в ней.

«Влияние». Испания, 2018, реж. Гектор Романс, хронометраж — 15 мин.

Сигур устраивает вечеринку в честь своего дня рождения. Он готовит сюрприз для гостей, однако все происходит не так, как планировалось. В какой-то момент именинник рискует потерять контроль над ситуацией и над самим собой.

«Шоколадное мороженое». Испания, 2017, режиссер — Садрак Жморк, хронометраж — 9 мин. 37 с.

Жизнь слишком коротка для того, чтобы проживать ее без хорошего секса и вкусной еды. Мария накрывает стол на двоих и имеет большие планы на этот ужин.

«Зеркало». Бразилия, 2013, режиссер — Джулиана Милейро, хронометраж — 15 мин.

Незначительные конфликты в ванной комнате показывают, что семейная жизнь пары уже не такая счастливая, как раньше. Вдруг, оставаясь незамеченными, их отражение в зеркале оживают и начинают жить своей жизнью. То, что вызывает ссоры по одну сторону зеркала, воспринимается как нечто смешное и незначительное по другую сторону.

«Чистый экран». Испания, 2018, режиссер — Хавьер Фариас, хронометраж — 8 мин. 30 с.

Серджио приходит в кафе со своим ноутбуком и сразу обращает внимание на Лауру, красивую и умную женщину. Из-за своей нерешительности и скромности, Серджио не решается подойти и создает собственную фантазию с Лаурой с помощью своего монитора и эротических сайтов.

«Воспоминания прошлого лета». Польша, 2013, режиссер — Куба Грижевски, Иво Кранковски, хронометраж — 11 мин.

Рождественская вечеринка с родителями наконец-то завершилась. Однако, неожиданно Бася увидела на улице кое-кого очень знакомого. В этот момент и началась самая интересная часть вечера.

Короткометражки будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

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