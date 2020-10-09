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Осторожно, будет откровенно. В прокате показывают лучшие эротические фильмы разных лет
Источник материала: Tut.by
С 8 октября по 14 октября в прокате будут показывать лучшие эротические короткометражные фильмы разных лет. Фестиваль под название
Организаторы так презентуют фестиваль: «Отбросьте все предубеждения, скромность и страх. Откройтесь для эмоций, чувств, удовольствия. Страсть, мурашки по телу и тысячи фейерверков». А еще на всякий случай предупреждают: «Не сомневайтесь — это свидание не закончится простым походом в кино».
Так что же покажут?
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Короткометражки будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.
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С 8 октября по 14 октября в прокате будут показывать лучшие эротические короткометражные фильмы разных лет. Фестиваль под название Best Erotic Shorts пройдет в нескольких...
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