Арабы и сербы собрались застроить 9 квадратных километров на севере Минска. Новые подробности

Источник материала: Tut.by

Проект застройки северной части Минска, который предлагают арабские и сербские компании, предполагает строительство не только коммерческой недвижимости, но и немалого количества жилья. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали информированные источники. Мы также узнали итоговые границы, в которых предполагается строительство. Все подробности — в материале.





Что это за история?

На прошлой неделе в районе пересечения МКАД и Долгиновского тракта премьер-министр Беларуси Роман Головченко и арабский бизнесмен, председатель совета директоров компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар заложили капсулу в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого проекта «Северный берег».



Фото: Александра Исаева

«Северный берег» — это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. Заявлялось, что в нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест. Александр Лукашенко дал отмашку на реализацию проекта.

Когда все началось?

Публично история с застройкой северной части арабскими инвесторами закрутилась в ноябре 2019 года, когда шейхи и бизнесмены из ОАЭ встречались с Александром Лукашенко. Но, как оказалось, «Северный берег» начали согласовывать еще до этого визита.

Так, в октябре 2019 года Совет министров поручал Мингорисполкому рассмотреть предложенную инвестором модель застройки этой земли, а потом внести в правительство архитектурно-планировочную концепцию и проект доклада президенту по этому поводу. То есть речи о возможности отказа городскими властями от предложенной концепции даже не шло.

В том же октябре 2019 года Мингорисполком направил арабскому бизнесмену Муххамеду Али аль-Аббару схемы размещения скважин водозабора «Новинки», который находится на рассматриваемой земле. Делалось это для учета при разработке концепции застройки «Северного берега».

А уже в ноябре 2019 года Мингорисполком принципиально согласовал концепцию застройки северной части столицы. Это произошло на следующий день после встречи Александра Лукашенко с шейхами.

В каких границах хотят строить?

В прошлом году мы писали, что проект «Северный берег» хотят строить на северном берегу Свислочи — между МКАД и водохранилищем Дрозды. Но на прошлой неделе старт строительству был дан не там, а на пересечении кольцевой и Долгиновского тракта. Неужели мы изначально ошиблись?

Нет, потому что актуальны две эти площадки. Как выяснилось сейчас, «Северный берег» планируют построить в следующих границах: МКАД, проспект Победителей, улица Орловская, Долгиновский тракт, Цнянское водохранилище. Примерно они выглядят вот так:

Общая площадь этой земли — более 15 квадратных километров, но инвестор собирается застроить около 9 квадратных километров.

Оно и понятно, ведь в этом квадрате, помимо пахотных земель, есть дома, торговые центры и другие объекты. Также в этих границах завод эффективных промышленных конструкций, которым руководит Вадим Салей, должен строить социальное жилье. А вот так выглядела эта земля несколько месяцев назад:













Что хотят строить?

Публично инвестор и власти республики заявляют, что собираются строить «умный город», выставочный центр, международный центр торговли, офисные здания, айти-университет и другие полезные и красиво звучащие вещи. Но это все — долгосрочные инвестиции, а не живые деньги здесь и сейчас.

Поэтому вполне ожидаемо желание бизнесменов построить тут и немало жилья, как это делается в многофункциональном комплексе «Минск Мир».

И действительно, в начале 2020 года компания-заказчик строительства «Северного берега» — «Эмирейтс Блю Скай» — сообщала в письме Мингорисполкому, что наиболее актуально застраивать эту территорию объектами жилищного и социального назначения, предназначенными для проживания людей со средним и выше среднего уровнем достатка. Предлагалась застройка домами средней и малой этажности, а также сооружением канала между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды.

А в общем же все это обрисовывалось как кластер из четырех якорей, где будут жить и работать айтишники и другие специалисты сферы высоких технологий.

Что это за инвесторы?

Власти республики и инвестор публично заявляют, что реализовывать проект будет компания Emaar Properties из ОАЭ. Но по факту заказчиком строительства является ООО «Эмирейтс Блю Скай», которая входит в структуру «Дана Холдингз».

«Эмирейтс Блю Скай» — это переименованная в начале 2020 года для привлечения инвестиций компания «Зомекс Инвестмент». Предполагалось, что в новую структуру войдет новый (арабский) капитал.

Учреждена же эта компания двумя кипрскими офшорами.

И что дальше?

По словам источников и исходя из изученных документов, пока больших преград для реализации проекта нет. Нужно только подготовить несколько указов президента и выделить инвестору земельные участки.

Исходя из практики, можно предположить, что проектирование и строительство объектов в «Северном береге» будет вестись параллельно. А те рендеры, которые были опубликованы, это только малая часть проекта.