«Всё, что она может - две позы под одеялом». Психолог отвечает читателю, который хочет изменить жене

Источник материала: Tut.by

Читатель пишет, что он не раз пытался обсудить с женой проблемы в интимной жизни, но она не идет на диалог и не хочет ничего менять. Мужчина видит единственное решение проблемы — пойти на измену. Разобраться в семейной проблеме ему поможет психолог.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: pinterest.com

— Мы с женой вместе со времен учебы — лет десять. В браке — 7. Детей нет. Не буду долго писать о том, что быт и работа съели чувства — наверное, как у всех, кто обращается в эту рубрику.

В моих глазах ситуация развивалась так: сразу, наверное, постельные дела нам не то чтобы надоели, но их стало меньше. Потом появился фактор работы и дефицита свободного времени. Потребность проводить время с друзьями по отдельности. Ухудшение внешнего вида супруги. Лень и однообразие.

Первый пункт неизбежен. И мы это понимали.

Касаемо работы. Я, как и положено, начал брать какие-то домашние обязанности на себя. Когда появилось наше семейное дело и оно стало забирать еще больше сил, я почти полностью освободил супругу от него. Не отстранил, а именно освободил.

Друзья. Зачастую с ними я встречаюсь дома. Бывает, что за окном начинает смеркаться, но это застолья в кругу проверенных друзей и ближайших родственников. Супруга же предпочитает отдых с подружками в увеселительных заведениях. И может не отвечать на звонки. Вернуться под утро и искренне не понимать причин моего негодования. Важно понимать, что подруги эти имеют специфическое отношение к семейным институтам: там мужья — это дураки, с которыми можно решать только финансовые вопросы.

Внешность. Да, у жены есть лишний вес. Видя это, я решил собственным примером подтолкнуть ее к идее заниматься собой. Но, по сути, дальше покупки весов дело не зашло. Причины — то в неудобном режиме работы местного бассейна, то в плохих отзывах о том или ином зале.



Фото: unsplash.com

В постели я хочу много и разного. Но тут мы упираемся, я так понимаю, в комплексы жены. И вызванное ими стеснение. Всё, что она может, — две позы под одеялом при выключенном свете, наглухо задернутых шторах и закрытой на замок двери.

Бороться со сложившейся ситуацией пытались разными способами: были попытки преодолеть стеснительность и раскрыть свое «я» путем как открытых разговоров, так и намеков через разного рода картинки в мессенджерах. Покупки в соответствующих магазинах, планирование вечеров. Итогов не было.

Это привело к тому, что в один вечер супруга высказала предположение: «Может, у тебя кто-то есть?». Я в очередной раз объяснил, что отсутствие инициативы убивает либидо почище юной любовницы.

Разговор закончили. Проблема не ушла. Мои желания и потребности никуда не делись.



Фото: unsplash.com

Способов повлиять на супругу я больше не нахожу. Измена — это вариант решения проблемы, который с течением времени видится мне всё более компромиссным и более неизбежным. Что ж тут делать?

Комментарий психолога:

Сергей ЖадькоПсихолог «Центра успешных отношений»

— На что я сразу обратил внимание, так это на то, что, когда вы описываете ваши отношения с женой, вы ни разу не употребляете слово «люблю» либо «любовь». В связи с этим хочется у вас спросить: «А для чего вы вместе?».

Потому что все, что вы описали, — это ваши претензии к вашей супруге. И вы пишете, что во многих аспектах она вас не удовлетворяет.

Почему вы продолжаете с ней быть?

Сексуальная сфера очень важна в человеческих взаимоотношениях. Как правило, если женщина не слышит вас, это может быть связано с тем, что она вас, возможно, не любит, и, соответственно, не хочет. А также тем, что она вам не доверяет и, как следствие, не хочет близости.

Также уровень либидо и потребность в сексе у всех разная, и, возможно, в вашей паре они могут не совпадать. Для гармоничных взаимоотношений важно, чтобы на первом месте присутствовал эмоциональный компонент между мужчиной и женщиной. Чтобы вы были друг другу интересны. А секс будет выражением ваших чувств.

Вы пишете, что видите измену компромиссным и неизбежным решением проблемы. Если вы хотите строить здоровые отношения со своей женой, то любовь предполагает верность. Рекомендую вам еще раз проговорить о своих потребностях и тех трудностях, которые вы видите в своих отношениях.

И если вы не услышите, что она хочет с вами развиваться и налаживать ваши отношения, тогда принимайте решение, хотите вы быть с этим человеком вместе или нет. Рекомендую обратиться к специалисту. А также почитайте о треугольнике Карпмана.