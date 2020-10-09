Некоторые банки подняли ставки по рублевым вкладам сразу на 9 процентов. Обзор депозитов на 1−3 месяца

Процентные ставки по рублевым депозитам продолжили рост и достигли 23% годовых. FINANCE.TUT.BY узнал, какие вклады на короткие сроки в белорусских рублях предлагают в банках, и где будут самые выгодные условия.
В таблицах собраны по 5 лучших вкладов в каждой из четырех категорий: вклады на 1−2 месяца и 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячи рублей.
Данные актуальны по состоянию на 7.00, 9 октября.
Безотзывные вклады на 1−2 месяца
Диапазон доходности лучших вкладов на 1−2 месяцев составил 18,7−22,5%. Лидером в этом сегменте стал вклад БНБ-Банка. За месяц банк увеличил ставку по вкладу на 9 процентных пунктов. Минимальная ставка в этом сегменте — 17% годовых.
Самый короткий вклад сейчас предлагают в Белгазпромбанке. Срок вклада равен всего 15 дням, ставка фиксированная 18% годовых, минимальная сумма — 100 рублей.
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение с сентября, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный
22,5% — онлайн, 22% — оффлайн (фиксированная), +9 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последних 31 дней; нет
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн)
20,15% (фиксированная); 2 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да
БТА Банк,
Я успешен
20% (фиксированная), -1 п. п; 2 месяца; от 100 BYN; да, в течение 1-го месяца; да
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (оффлайн)
18,8%- онлайн, 18,7% — оффлайн (фиксированная), без изменений; 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет; нет
Paritetbank,
Практичный
18,7% на 35 дней и 18,75% на 45 дней (фиксированная), без изменений; от 100 BYN; нет, нет
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение с сентября, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный
22,5% — онлайн, 22% — оффлайн (фиксированная), +9 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последних 31 дней; нет
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн)
20,15% (фиксированная); 2 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да
БТА Банк,
Я успешен
20% (фиксированная), -1 п. п; 2 месяца; от 100 BYN; да, в течение 1-го месяца; да
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (оффлайн)
18,8%- онлайн, 18,7% — оффлайн (фиксированная), без изменений; 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет; нет
Paritetbank,
Практичный
18,7% на 35 дней и 18,75% на 45 дней (фиксированная), без изменений; от 100 BYN; нет, нет
Отзывные вклады на 1−2 месяца
Ситуация на рынке отзывных вкладов не изменилась с сентября. Самые высокие ставки достигают 17−20% годовых при сроке вклада 35−45 дней. Из них лучшие условия в Технобанке, Банке Решение и Paritetbank. Самая низкая ставка в этом сегменте 5,21% годовых.
20% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да
Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях
19,35% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да
Paritetbank,
Стабильный доход
18,7% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет, нет
Франсабанк,
Результативный
18% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 100 BYN; нет
Альфа-Банк,
Альфа вклад в днях
17% (фиксированная), без изменений; 33 дня; от 50 BYN; нет; нет
БПС-Сбербанк,
Приумножай +
17% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 50 BYN; нет; нет
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
17% (фиксированная); 35 дней; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Безотзывные вклады на 3 месяца
За последний месяц ставки по вкладам на 3 месяца прибавили 3,5−7,5%. Под 22,5−23% предлагают оформить вклад в БНБ-Банке. При этом ставка будет выше, если открывать депозит онлайн — это самый выгодный вариант на данный момент в этом сегменте. Самая низкая ставка — 9% годовых.