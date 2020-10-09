Некоторые банки подняли ставки по рублевым вкладам сразу на 9 процентов. Обзор депозитов на 1−3 месяца

Источник материала: Tut.by

Процентные ставки по рублевым депозитам продолжили рост и достигли 23% годовых. FINANCE.TUT.BY узнал, какие вклады на короткие сроки в белорусских рублях предлагают в банках, и где будут самые выгодные условия.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В таблицах собраны по 5 лучших вкладов в каждой из четырех категорий: вклады на 1−2 месяца и 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячи рублей.

Данные актуальны по состоянию на 7.00, 9 октября.

Безотзывные вклады на 1−2 месяца

Диапазон доходности лучших вкладов на 1−2 месяцев составил 18,7−22,5%. Лидером в этом сегменте стал вклад БНБ-Банка . За месяц банк увеличил ставку по вкладу на 9 процентных пунктов. Минимальная ставка в этом сегменте — 17% годовых.

Самый короткий вклад сейчас предлагают в Белгазпромбанке . Срок вклада равен всего 15 дням, ставка фиксированная 18% годовых, минимальная сумма — 100 рублей.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение с сентября, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 22,5% — онлайн, 22% — оффлайн (фиксированная), +9 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последних 31 дней; нет Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн) 20,15% (фиксированная); 2 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Я успешен 20% (фиксированная), -1 п. п; 2 месяца; от 100 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (оффлайн) 18,8%- онлайн, 18,7% — оффлайн (фиксированная), без изменений; 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет; нет Paritetbank,

Практичный 18,7% на 35 дней и 18,75% на 45 дней (фиксированная), без изменений; от 100 BYN; нет, нет

Банк, вклад Ставка (тип), изменение с сентября, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 22,5% — онлайн, 22% — оффлайн (фиксированная), +9 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последних 31 дней; нет Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн) 20,15% (фиксированная); 2 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Я успешен 20% (фиксированная), -1 п. п; 2 месяца; от 100 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (оффлайн) 18,8%- онлайн, 18,7% — оффлайн (фиксированная), без изменений; 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет; нет Paritetbank,

Практичный 18,7% на 35 дней и 18,75% на 45 дней (фиксированная), без изменений; от 100 BYN; нет, нет

Отзывные вклады на 1−2 месяца

Ситуация на рынке отзывных вкладов не изменилась с сентября. Самые высокие ставки достигают 17−20% годовых при сроке вклада 35−45 дней. Из них лучшие условия в Технобанк е, Банке Решение и Paritetbank . Самая низкая ставка в этом сегменте 5,21% годовых.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация Технобанк,

Интернет-депозит е-Соло 20% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19,35% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 18,7% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет, нет Франсабанк,

Результативный 18% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 100 BYN; нет Альфа-Банк,

Альфа вклад в днях 17% (фиксированная), без изменений; 33 дня; от 50 BYN; нет; нет БПС-Сбербанк,

Приумножай + 17% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 50 BYN; нет; нет Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 17% (фиксированная); 35 дней; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация Технобанк,

Интернет-депозит е-Соло 20% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19,35% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 18,7% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет, нет Франсабанк,

Результативный 18% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 100 BYN; нет Альфа-Банк,

Альфа вклад в днях 17% (фиксированная), без изменений; 33 дня; от 50 BYN; нет; нет БПС-Сбербанк,

Приумножай + 17% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 50 BYN; нет; нет Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 17% (фиксированная); 35 дней; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да

Безотзывные вклады на 3 месяца

За последний месяц ставки по вкладам на 3 месяца прибавили 3,5−7,5%. Под 22,5−23% предлагают оформить вклад в БНБ-Банке . При этом ставка будет выше, если открывать депозит онлайн — это самый выгодный вариант на данный момент в этом сегменте. Самая низкая ставка — 9% годовых.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 23% онлайн, 22,5% оффлайн (фиксированная), +7,5 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн) 20,9% (фиксированная), +3,85 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Приорбанк,

Выше.net (безотзывный) 18,5% (фиксированная), без изменений; 2 или 3 месяца; от 100 BYN; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберег@тельный вклад 18,5% (фиксированная), +3,5 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Технобанк,

ТРИумф 18% (фиксированная), без изменений; 95 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 23% онлайн, 22,5% оффлайн (фиксированная), +7,5 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн) 20,9% (фиксированная), +3,85 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Приорбанк,

Выше.net (безотзывный) 18,5% (фиксированная), без изменений; 2 или 3 месяца; от 100 BYN; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберег@тельный вклад 18,5% (фиксированная), +3,5 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Технобанк,

ТРИумф 18% (фиксированная), без изменений; 95 дней; от 100 BYN; нет; нет

Стоит сказать, что в течение первых 1−2 месяцев вклады в БНБ-Банке , Банке Решение и Банке БелВЭБ можно пополнять.

Отзывные вклады на 3 месяца

Самые лучшие условия по отзывным депозитам на 3 месяца предлагает все тот же БНБ-Банк . За месяц ставка увеличилась на 6 процентных пунктов до 20,5−21%. Этот же депозит был лидером рейтинга в сентябре.

Увеличивали ставки и другие лидеры (за исключением Беларусбанка ) топа самых выгодных депозитов.

Самая низкая ставка в этом сегменте — 10% годовых.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 21% онлайн, 20,5% оффлайн (фиксированная), +6 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19% (фиксированная), +4,25 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да МТБанк,

МТБелки 17% (СКО+8,25%), +5 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц Беларусбанк,

Урожайный отзывный 14,5% (СКО+5,75%) — онлайн, 14% (СКО+5,25%) — оффлайн, без изменений; 3 месяца; от 150 BYN; да, кроме последнего месяца на сумму не менее 25 BYN; да Франсабанк,

Результативный 14,5% (фиксированная), +2 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да Белагропромбанк,

Плюс к накопления 14,5% (СР+6,75), +3 п. п; 95 дней; от 50 BYN; да, первые 60 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 21% онлайн, 20,5% оффлайн (фиксированная), +6 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19% (фиксированная), +4,25 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да МТБанк,

МТБелки 17% (СКО+8,25%), +5 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц Беларусбанк,

Урожайный отзывный 14,5% (СКО+5,75%) — онлайн, 14% (СКО+5,25%) — оффлайн, без изменений; 3 месяца; от 150 BYN; да, кроме последнего месяца на сумму не менее 25 BYN; да Франсабанк,

Результативный 14,5% (фиксированная), +2 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да Белагропромбанк,

Плюс к накопления 14,5% (СР+6,75), +3 п. п; 95 дней; от 50 BYN; да, первые 60 дней; да

Сколько можно заработать на коротких вкладах

Если положить 1 тысячу рублей на 35 дней под 22,5%, то доход за вычетом налога составит около 19 рублей. Вклад на 3 месяца на эту же сумму под 23% принесет примерно 50 рублей.