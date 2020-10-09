Президент Кыргызстана решил уйти в отставку во имя спокойствия общества

Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку с должности президента Кыргызстана. По его словам, он покинет пост после нормализации ситуации в стране.



Фото пресс-службы президента Кыргызстана

Президент считает, что сначала необходимо провести новые парламентские выборы и отправить в отставку прежнее правительство. После того как будут сформированы легитимные органы исполнительной власти, Сооронбай Жээнбеков сам покинет пост главы государства, пишет DW .

«Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — отметил действующий президент.

Политический кризис в стране начался 4 октября из-за озвученных результатов парламентских выборов.

На этой неделе протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Позднее ЦИК республики признал итоги выборов недействительными.