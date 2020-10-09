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Президент Кыргызстана решил уйти в отставку во имя спокойствия общества

09.10.2020 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку с должности президента Кыргызстана. По его словам, он покинет пост после нормализации ситуации в стране.

Президент Кыргызстана решил уйти в отставку во имя спокойствия общества
Фото пресс-службы президента Кыргызстана

Президент считает, что сначала необходимо провести новые парламентские выборы и отправить в отставку прежнее правительство. После того как будут сформированы легитимные органы исполнительной власти, Сооронбай Жээнбеков сам покинет пост главы государства, пишет DW.

«Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — отметил действующий президент.

Политический кризис в стране начался 4 октября из-за озвученных результатов парламентских выборов.

На этой неделе протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Позднее ЦИК республики признал итоги выборов недействительными.

 
 
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Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку с должности президента Кыргызстана. По его словам, он покинет пост после нормализации ситуации в стране.
 
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