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Стали известны все финалисты квалификации Евро-2020

09.10.2020 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне кроме матча Грузия — Беларусь (команда Михаила Мархеля уступила — 0:1) прошли еще семь поединков, по итогам которых были сформированы финальные пары.

Стали известны все финалисты квалификации Евро-2020

Путь А

  • Болгария — Венгрия — 1:3;
  • Исландия — Румыния — 2:1.

Путь B

  • Босния и Герцеговина — Северная Ирландия 1:1 (пен. 3:4).
  • Словакия — Ирландия — 0:0 (пен. 4:2).

Путь С

  • Норвегия — Сербия — 1:2 (доп. вр.);
  • Шотландия — Израиль — 0:0 (пен. 5:3).

Путь D

Финалы стыковых матчей пройдут 12 ноября:

  • Путь A: Венгрия — Исландия;
  • Путь B: Северная Ирландия — Словакия;
  • Путь C: Сербия — Шотландия;
  • Путь D: Грузия — Северная Македония.

Финальная стадия ЧЕ-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА уже провела жеребьевку группового этапа:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель Пути D;

Группа D: Англия, Хорватия, победитель Пути C, Чехия;

Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель Пути B;

Группа F: Победитель Пути A, Португалия, Франция, Германия.

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи Евро-2020 примут 12 городов.

 
 
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Накануне кроме матча Грузия — Беларусь (команда Михаила Мархеля
 
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