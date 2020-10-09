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Стали известны все финалисты квалификации Евро-2020
Источник материала: Навiны
Накануне кроме
Путь А
Путь B
Путь С
Путь D
Финалы стыковых матчей пройдут 12 ноября:
Финальная стадия
УЕФА уже
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель Пути D;
Группа D: Англия, Хорватия, победитель Пути C, Чехия;
Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель Пути B;
Группа F: Победитель Пути A, Португалия, Франция, Германия.
Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи Евро-2020 примут 12 городов.
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Накануне кроме матча Грузия — Беларусь (команда Михаила Мархеля
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