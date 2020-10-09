Стали известны все финалисты квалификации Евро-2020

Накануне кроме матча Грузия — Беларусь (команда Михаила Мархеля уступила — 0:1 ) прошли еще семь поединков, по итогам которых были сформированы финальные пары.





Путь А

Болгария — Венгрия — 1:3;

Исландия — Румыния — 2:1.

Путь B

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия 1:1 (пен. 3:4).

Словакия — Ирландия — 0:0 (пен. 4:2).

Путь С

Норвегия — Сербия — 1:2 (доп. вр.);

Шотландия — Израиль — 0:0 (пен. 5:3).

Путь D

Грузия — Беларусь — 1:0;

— 1:0; Северная Македония — Косово — 2:1.

Финалы стыковых матчей пройдут 12 ноября:

Путь A : Венгрия — Исландия;

: Венгрия — Исландия; Путь B : Северная Ирландия — Словакия;

: Северная Ирландия — Словакия; Путь C : Сербия — Шотландия;

: Сербия — Шотландия; Путь D : Грузия — Северная Македония.

Финальная стадия ЧЕ-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА уже провела жеребьевку группового этапа :

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель Пути D;

Группа D: Англия, Хорватия, победитель Пути C, Чехия;

Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель Пути B;

Группа F: Победитель Пути A, Португалия, Франция, Германия.

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи Евро-2020 примут 12 городов.