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Защита Максима Знака подала обращение в Рабочую группу ООН

09.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Защитники Максима Знака, адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский 4 октября 2020 года направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (РГПЗ) обращение, в котором обосновали произвольный характер задержания Максима Знака.

В международной терминологии «задержание» означает любое лишение личной свободы, в том числе содержание под стражей, сообщил штаб Виктора Бабарико.

По мнению защиты, задержание Максима Знака связано исключительно с законным осуществлением им своих фундаментальных прав – права на свободу мнения и свободу ассоциаций, а также с тем обстоятельством, что он как адвокат оказывал юридическую помощь гражданам, реализовывавшим свое право избираться и быть избранными – Виктору Бабарико и Светлане Тихановской. Задержание также вызвано дискриминационными мотивами, поскольку связано с выражением определенного политического мнения.

При заключении Максима Знака под стражу не соблюдены права на свободу и личную неприкосновенность. Все эти обстоятельства указывают на то, что задержание Максима Знака является произвольным в соответствии с критериями РГПЗ.

Рабочая группа по произвольным задержаниям является специальной процедурой, учрежденной Советом по правам человека Организации Объединенных Наций. Согласно мандату РГПЗ (https://www.ohchr.org/RU/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx) она принимает меры в отношении предоставляемой ей информации, касающейся случаев произвольного задержания, путем направления соответствующим правительствам срочных призывов или сообщений для прояснения ситуации и/или доведения до сведения о ситуации.

Рабочая группа также принимает индивидуальные жалобы (https://www.ohchr.org/RU/Issues/Detention/Pages/Complaints.aspx) о предполагаемых случаях произвольного задержания. Жалоба рассматривается посредством письменной состязательной процедуры между источником информации и государством.

Таким образом, РГПЗ является не политическим, а правовым институтом, рассматривающим дела на основе норм, изложенных во Всеобщей декларации прав человека или в других международно-правовых документах по этому вопросу, признанных соответствующими государствами.

Поэтому цель обращения защиты М. Знака в РГПЗ – получить правовое заключение авторитетного экспертного института ООН по факту произвольного лишения свободы Максима Знака и следующие из этого рекомендации Республике Беларусь. Защита также просит РГПЗ обратиться к Республике Беларусь с призывом освободить Максима Знака.

Наличие такого заключения и рекомендаций может способствовать и тому, чтобы практика произвольных задержаний адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности и других граждан за реализацию ими своих гражданских и политических прав в Республике Беларусь прекратилась.

 
 
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Защитники Максима Знака, адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский 4 октября 2020 года направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (РГПЗ)...
 
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