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Президент Киргизии готов уйти в отставку

09.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку с должности президента Киргизии после нормализации ситуации в стране.

Об этом Жээнбеков заявил в четверг, 8 октября, в официальном обращении к согражданам.

По его мнению, необходимо провести новые парламентские выборы и отправить в отставку прежнее правительство. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, Сооронбай Жээнбеков сам покинет пост главы государства

"Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло", - отметил действующий президент.

Для назначения нового правительства необходимы постановления как главы государства, так и парламента страны, передает DW.

Политический кризис в Киргизии начался 4 октября. Результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. На этой неделе протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позднее ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.

События в Киргизии могут стать уже третьей революцией за последние 15 лет. В 2005 году в ходе "тюльпановой революции" президентом стал один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев. Экс-президент Аскар Акаев бежал в Москву. Революция 2010 года была направлена уже против самого Бакиева. В ходе революции дом президента был разграблен и сожжен, Бакиев бежал из страны, президентом стал Алмазбек Атамбаев.

 
 
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Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку с должности президента Киргизии после нормализации ситуации в стране.
 
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