Тихановская допустила предоставление иммунитета Лукашенко в случае его ухода

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила, что не может простить Лукашенко его преступления, но иммунитет последнему диктатору Европы может стать решением проблемы.

Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу, передает в четверг, 8 октября, агентство Reuters.

"Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", - отметила Тихановская.