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Тихановская допустила предоставление иммунитета Лукашенко в случае его ухода
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская заявила, что не может простить Лукашенко его преступления, но иммунитет последнему диктатору Европы может стать решением проблемы.
Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу, передает в четверг, 8 октября, агентство Reuters.
"Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", - отметила Тихановская.
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Светлана Тихановская заявила, что не может простить Лукашенко его преступления, но иммунитет последнему диктатору Европы может стать решением проблемы.
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