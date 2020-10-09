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Тихановская допустила предоставление иммунитета Лукашенко в случае его ухода

09.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила, что не может простить Лукашенко его преступления, но иммунитет последнему диктатору Европы может стать решением проблемы.

Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу, передает в четверг, 8 октября, агентство Reuters.

"Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", - отметила Тихановская.

 
 
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Светлана Тихановская заявила, что не может простить Лукашенко его преступления, но иммунитет последнему диктатору Европы может стать решением проблемы.
 
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