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Помпео похвалил Польшу за поддержку "свободы и независимости Беларуси"

09.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау высоко оценил поддержку Варшавой "свободы и независимости Беларуси".

"Госсекретарь приветствовал руководящую роль Польши в "Инициативе трех морей" и ее долгосрочную приверженность свободе и независимости Беларуси", - говорится в сообщении госдепартамента США по итогам телефонного разговора Помпео с Рау.

Неделей ранее Вашингтон ввел санкции против восьми высокопоставленных представителей властей Беларуси, чтобы "продемонстрировать солидарность международного сообщества в поддержке белорусского народа, (выступающего - ИФ) против обманных и жестоких действий со стороны правительства Беларуси".

5 октября Польша сообщила, что отзывает своего посла в Беларуси. Это произошло через три дня после того, как Беларусь сделала то же самое в ответ на санкции ЕС против белорусских чиновников. Польша наряду с Литвой вызвали у президента Беларуси Александра Лукашенко особое возмущение, поскольку поддержали белорусские протесты и предоставили убежище оппозиционному кандидату в президенты Светлане Тихановской, пишет interfax.by

"Инициатива трех морей" - это неформальная платформа сотрудничества 12 стран Центральной и Восточной Европы, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия). Она была предложена в 2015 году Польшей и Хорватией. Важными партнерами являются Европейский союз, США и Германия.
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау высоко оценил поддержку Варшавой "свободы и независимости Беларуси".
 
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