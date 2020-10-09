Пятый год подряд на драфте НХЛ выбирают наших

В ночь со среды на четверг за океаном завершился отложенный драфт НХЛ. Клубы впервые выбирали молодых хоккеистов удаленно через видеосвязь. Изначально мероприятие должно было состояться в июне в Монреале. Однако к тому времени еще не завершился сезон в лиге, поэтому проводить драфт не имело смысла.

Как белорусы шли к драфту

Для начала ответим на вопрос, кто вообще мог драфтоваться. Выбирали из хоккеистов, родившихся с 1 января 2000-го по 15 сентября 2002-го. Кроме них могли задрафтовать игроков-несевероамериканцев, появившихся на свет в 1999 году.





Белорусы подходили с неплохими шансами задрафтоваться. Высокими котировки были у троих. В преддрафтовый рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ входили Илья Усов (63-я позиция), Евгений Оксентюк (79-й) и Илья Соловьев (119-й). Однако отметим, что все три наших соотечественника считались «переростками», так как на драфте планировали забирать игроков 2002 года рождения.





В апреле из преддрафтового рейтинга выпал Соловьев. Но белорусов там меньше не стало. Место Ильи занял Валентин Демченко, помещенный на 133-ю строчку. Позиции других белорусов при этом ухудшились – Усов стал 108-м, а Оксентюк опустился на соседнюю 109-ю позицию.





За несколько дней до октябрьского драфта эксперт авторитетного портала The Hockey Writers Ларри Фишер опубликовал подробный прогноз. В список американца вошли трое белорусов. Интересно, что там не было Усова, который котировался выше всех наших хоккеистов. Фишер поставил на 79-е место Оксентюка, а Соловьев и Демченко оказались ниже – 192-я и 202-я позиции соответственно.





В первом раунде драфта, который прошел в ночь со вторника на среду, белорусов ожидаемо не выбрали. Поэтому все надежды возлагались на следующий день. К счастью, ожидания оправдались. Пятый год подряд Беларусь представлена на драфте НХЛ, а количество задрафтованных белорусов за всю историю выросло с 28 до 30.

Кого выбрали

Правда, повторить прошлогодний рекорд в три белоруса за один драфт не удалось. Клубы НХЛ выбрали двоих из РБ.













Евгений Оксентюк, 19 лет, нападающий









Кто выбрал: «Даллас», 162-й номер, 6-й раунд





Где играет: «Юность», «Флинт» (OHL)





Главная надежда Беларуси на прошедшем драфте. Оптимизм вселял прошлый сезон, ставший первым для брестчанина за океаном. Летом 2019-го Оксентюк покинул «Шахтер», где уже в 17 лет стабильно появлялся на льду (6+12 в 49 матчах регулярки-2018/19), и перебрался в OHL.





Дебютный сезон в Северной Америке получился феерическим. Евгений набрал 78 очков (33+45) в 58 матчах за «Флинт». Такая результативность позволила повторить рекорд Сергея Костицына для ровесник-белорусов в OHL. В сезоне-2005/06 Брат-2 набрал те же 78 баллов, но в большем количестве матчей – 63.





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Летом-2020 на Оксентюка положило глаз минское «Динамо». О заинтересованности в услугах форварда говорил Михаил Грабовский, однако сам хоккеист не горел желанием переходить к «зубрам». Евгений рассчитывал, что сезон в OHL стартует в начале осени, но его все откладывали. Поэтому нападающему не осталось ничего другого, как вернуться в Беларусь и подписал соглашение на год с «Юностью».





Возвращение в экстралигу Оксентюк пока проваливает. Александр Макрицкий дает подопечному очень мало времени. Форвард провел 6 матчей, не набрав ни очка. Зато Евгений запомнился дракой в матче против «Могилева», за которую схлопотал 5-минутный штраф.





«Он молодец, проявил сегодня бойцовские качества, когда вступился за товарища. Там был неоднозначный силовой прием, но Оксентюк без раздумий вступился, даже проигрывая в габаритах оппоненту. Такие вещи очень влияют на командный дух и настрой. Надеемся, что Евгений будет и дальше прогрессировать», – сказал после матча Макрицкий.





Не исключено, будь Оксентюк более результативным в экстралиге, его пик мог случиться и раньше, чем под 162-м номером. Как минимум это пророчили заокенские рейтинги. К примеру, Eliteprospects ставил белоруса сразу на 69-е место, а Dobberprospects на 79-е.













Илья Соловьев, 20 лет, защитник









Кто выбрал: «Калгари», 205-й номер, 7-й раунд





Где играет: «Динамо» Минск





Карьера Соловьева, который когда-то ответил отказом на предложение взять российский паспорт, похожа на карьеру Оксентюка. Защитник, поиграв за молодежные сборные Беларуси, также в прошлом сезоне отправился в OHL. В составе «Сагино» Илья стал заправским подносчиком снарядов для форвардов. В 53 матчах регулярки белорус набрал 33 ассиста, при этом сам забросил 7 шайб.





Летом 2020-го Соловьев не стал ждать возобновления сезона в заокеанских лигах. Тем более серьезный интерес к защитнику проявляло минское «Динамо». Илья стал одним из первых молодых, который заключил контракт с «зубрами».





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Заиграть на уровне КХЛ удалось не сразу. Поначалу Крэйг Вудкрофт особо не доверял хоккеисту и даже отправил его в Молодечно. Поменять мнение тренера заставили два гола в финале четырех Кубка Салея и шайба уже в первом матче экстралиги за «Динамо-Молодечно».





В начале сентября Вудкрофт поднял Соловьева из фарма. Дебют в КХЛ состоялся в матче против «Ак Барса» (4:5). В третьем периоде Илья помог Максиму Сушко сократить отставание в счете до минимального.





С тех пор Соловьев провел еще четыре матча в КХЛ (средний айстайм почти 13 минут), но результативным баллами уже не отличался. Поединков и очков могло быть и больше, если бы не повреждение, полученное в конце сентября.



