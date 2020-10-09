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В Армении запретили критиковать власть страны

09.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В стране запрещена агитация, которая направлена на "подрыв обороноспособности и безопасности Армении".

Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенный 27 сентября в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, запретив критику своих решений и действий. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Armenia today.

В частности, запрещается критиковать обороноспособность Армении, а также действия властей, обеспечивающих правовой режим военного положения.

«Запрещается агитация, направленная на подрыв обороноспособности и безопасности Армении», — говорится в сообщении агентства. За соблюдением новых правил будет следить полиция.

Портал напоминает, что в государстве началась всеобщая мобилизация, в армию призвали всех военнообязанных в возрасте до 55 лет, а также военные начали привлекать для своих нужд транспортные средства граждан.

Ранее сообщалось, что Армения получит военную помощь от Организации Договора о коллективной безопасности в случае наступления реальной угрозы для ее территориальной целостности, либо прямого военного нападения, пишет telegraf.by
 
 
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В стране запрещена агитация, которая направлена на "подрыв обороноспособности и безопасности Армении".
 
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