В Армении запретили критиковать власть страны

Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенный 27 сентября в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, запретив критику своих решений и действий. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Armenia today.





В частности, запрещается критиковать обороноспособность Армении, а также действия властей, обеспечивающих правовой режим военного положения.





«Запрещается агитация, направленная на подрыв обороноспособности и безопасности Армении», — говорится в сообщении агентства. За соблюдением новых правил будет следить полиция.





Портал напоминает, что в государстве началась всеобщая мобилизация, в армию призвали всех военнообязанных в возрасте до 55 лет, а также военные начали привлекать для своих нужд транспортные средства граждан.





пишет telegraf.by Ранее сообщалось, что Армения получит военную помощь от Организации Договора о коллективной безопасности в случае наступления реальной угрозы для ее территориальной целостности, либо прямого военного нападения,telegraf.by



