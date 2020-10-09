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Запад и Россия понимают, что решение всех проблем в Беларуси упирается в одного человека

09.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какое значение будет иметь встреча Тихановской с Меркель?

Запад и Россия понимают, что решение всех проблем в Беларуси упирается в одного человека
Фото: twitter.com/RegSprecher
Во вторник 6 октября Светлана Тихановская встретилась в Берлине с германским канцлером Ангелой Меркель. До этого у нее было общение с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Тихановскую также на высоком уровне принимали в Брюсселе.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: какие-либо контакты Владимира Путина с Тихановской не планируются.

UDF.BY поинтересовался у экспертов, какие последствия будут иметь встречи Тихановской с европейскими лидерами?

«Это положительный момент, который укрепляет имидж Тихановской»

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF.BY отметил, что последствия встречи Тихановской с лидерами европейских стран можно будет оценить позже.

Запад и Россия понимают, что решение всех проблем в Беларуси упирается в одного человека

«Конечно, пока значение таких встреч более символическое, чем практическое – на данный момент. Но жизнь же продолжается, события развиваются, мы пока не знаем, какими могут быть последствия их общения. В любом случае это положительный момент, который укрепляет имидж Тихановской, показывает ее человеком, желающим мирного и спокойного разрешения кризиса и выстраивания добрососедских отношений и с Москвой, и с Западом», – сказал Гончарик.

По его мнению, и Запад, и Россия понимают, что решение всех проблем в Беларуси упирается в одного человека.

«Переговоры России Запада могут поспособствовать решению всего политического кризиса в Беларуси. Очевидно, что оно заключается в отставке одного единственного человека. Решение всех проблем упирается в его пребывание у власти. Это ни оппозиция, ни протестующие, а он инициирует раскол в обществе, ищет врагов внутри и за границами страны. Думаю, ни Россию, ни Запад не может это устраивать. Москва должна видеть, что протестующие в Беларуси не выступают против России», – считает Гончарик.

Он надеется, что встреча Тихановской с руководством РФ все же может еще состояться: это позитивно сказалось бы на ситуации в Беларуси.

Почему Евросоюз так нерешительно ведет в отношении белорусских властей? ЕС утвердил небольшой санкционный список из 40 фамилий, среди которых нет Лукашенко.

«Во-первых, специфика ЕС – им довольно трудно согласовывать решения среди всех стран-членов. Во-вторых, Евросоюз придерживается мягких методов, основанных на принципах демократии и права. В-третьих, ЕС прямо говорит, что оставляет таким образом возможность для диалога и решения проблемы Беларуси мирным путем», – отметил Гончарик.

«Надеюсь, не повторится ситуация с Милинкевичем»

Политик Виктор Корнеенко, в прошлом входивший в руководство предвыборных штабов нескольких кандидатов в президенты, в комментарии UDF.BY отметил, что встречи Тихановской ясно демонстрируют поддержку белорусского протеста лидерами Европы.

Корнеенко работал в команде единого кандидата от оппозиции Александра Милинкевича на президентских выборах 2006 года, у которого также была серия встреч с европейскими лидерами. Какие тогда последствия имело это общение?

«До последних месяцев тот период 2005-2006 годов был самым успешным для белорусской оппозиции: ее заметили в Европе и готовы были сесть за один стол. К сожалению, после встреч с Николя Саркози и Ангелой Меркель белорусская оппозиция сама похоронила успешный проект, получивший поддержку: начала разборки за лидерство вместо Милинкевича. Хотя можно провести параллели с нынешней ситуацией: Милинкевич также был скорее не лидером, а лицом оппозиции. И он хорошо справлялся с этой функцией. Но оппозиция плюнула себе на бороду. Надеюсь, сейчас такого не повторится и протест сможет воспользоваться признанием Тихановской в Европе», – сказал Корнеенко.

Почему Москва так упорствует в непризнании Тихановской?

«Главная проблема в том, что Москва очень боится, что «дурной» пример заразителен. Поэтому и в Украине в 2014-м Россия не стала действовать рационально, отказавшись признать волю украинского народа», – считает Корнеенко.

Как он оценивает санкции со стороны ЕС в отношении белорусских властей?

«Безусловно, это слабая позиция Евросоюза. Для ускорения перемен в Беларуси отношение к действия белорусских властей стоило бы сделать более жестким. Но Европа всегда осторожничала и продолжает это делать сейчас. Но хорошо уже то, что мы наблюдаем более-менее консолидированную позицию ЕС, чего не было давным-давно», – полагает Корнеенко.
 
 
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