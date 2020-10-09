Это красиво. Как сегодня выглядят новые станции метро

Источник материала: Onliner Главная интрига последней пятилетки подходит к своему логическому завершению. Совсем скоро (правда, пока без указания точной даты) новая ветка метро, временно состоящая из четырех станций, отпразднует последнюю обкатку, смахнет с поверхностей остатки строительной пыли и отдастся во власть тех, ради кого она и строилась, — сотен и тысяч пассажиров. Безусловно, день, когда «Штадлеры» поедут по «зеленолужским» рельсам, станет настоящим праздником для Минска (тем более что Дня города мы в этом году лишились). Onliner побывал на всех четырех станциях третьей ветки и готов показать, как выглядит наше ближайшее будущее.

«Ковальская слобода»





В начале января «Ковальская слобода» встречала нас строительными лесами, шумом и десятками людей в спецовках. Тогда было крайне сложно разглядеть эстетический замысел: неброские коричневые стены, потолки без светильников — поди разбери, что хотел сказать автор. Зато теперь абсолютно все стало на свои места: довольно темный цвет стен, который мог вызывать вопросы, выступает в качестве фона для главного — металлических кованых изделий и абстрактных рисунков на стеклянных панно.













Учитывая количество кованых элементов, можно сказать, что «Ковальская слобода» на сто процентов оправдывает свое название. Помимо заметных с первого взгляда элементов на ограждении и массивных светильников, в первом от входа панно есть «окна с сюрпризом» — что-то вроде секретиков, которые делали девочки, пряча под закопанное в землю стекло цветы, листья, фантики. Что называется, найди все, пока ждешь поезд.









Самая «лайтовая» в строительно-техническом плане станция (спряталась под землю на глубину всего 10—14 метров) выглядит уже готовой: разве что полы помыть осталось, и все — можно принимать гостей.

— Сейчас идут пуско-наладочные работы: сигнализация, освещение, вентиляция — тестируются все системы, — рассказывает мастер открытых горных работ участка №11 СМУ №2 Владимир Кузнецов. — Движения электричек мы сегодня не увидим, так как производится уборка путей, но, поверьте, в этом плане все отточено. Причем мы проверили на деле в том числе защитные экраны — работают, исправны.





На мой взгляд, появление защитных систем — большое дело в плане безопасности. Теперь уж точно не будет никаких инцидентов с падением людей на пути. Кстати, монтировали стойки и двери турецкого производства наши ребята, белорусы. Справились на всех станциях, так что мы ничем не хуже.





Гордость новой станции — тяжелые металлические люстры. Помимо и без того впечатляющих размеров и форм в них запрятан еще и вау-эффект, который раскроется, как только будет подано электричество. «Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что светильники находятся не по центру, а смещены в сторону. Однако когда они будут работать, благодаря игре света у пассажиров сложится впечатление, будто параллельно с основным висит еще одно кованое изделие. Люстры, конечно, тяжелые, но испытания проведены — все закреплено надежно», — уточняет специалист.













Если смотреть на «Ковальскую слободу» снаружи, с улицы, то можно отметить довольно лаконичные входы-«ракушки». А вокруг — широкие улицы, вершины новостроек «Минск-Мира», потоки автомобилей, спешащих в разные концы города.









— Самое главное, чтобы в итоге люди были довольны. Понятно, что на каком-то этапе мы приносим местным жителям одни неудобства, за что просим прощения. Но ведь это все для того, чтобы потом было лучше, — отмечает Владимир Кузнецов.















«Вокзальная»

Белорусскому железнодорожному вокзалу и всем, кто им регулярно пользуется, несказанно повезло. Вот-вот и у главного транспортного узла будет уже две собственные станции метро. О том, как непросто было связать старую, действующую станцию и новую, рождающуюся буквально на глазах, мы уже писали . Теперь пришло время посмотреть на «Вокзальную».





Когда-то на том месте, где сейчас находится черно-зеленый надземный вестибюль, стояли старенькие двухэтажки и доживал свое частный сектор. Все это было снесено, чтобы к 2020-му явить Минску пересадочную станцию метро.

«Вокзальная» — первая в Минске станция с наземным вестибюлем. От «Площади Ленина» она отличается «автономностью»: старая станция была запроектирована непосредственно в здании метрополитена, новая же является самостоятельной единицей. Нетипичное решение было принято не эксперимента ради, а в связи с тем, что под вестибюлем находятся два перегонных тоннеля от «Площади Ленина» до «Института культуры». Следовательно, «посадить» его глубже возможности просто не было. Говорят, метростроевцы, давно работающие на «Вокзальной», по гулу и вибрации в наземном вестибюле могут отличить, в какую сторону сейчас поехал поезд на синей ветке.













— То, что видит пассажир — вестибюль и платформа, — это еще не станция. Чтобы узнать реальный размер станции, видимую площадь надо умножить на два, а то и на три, — рассказывает мастер открытых горных работ тоннельного отряда №1 Минскметростроя Евгений Рогинский. — Метро — это очень сложный организм, состоящий из множества элементов: вентиляционные системы, служебные помещения, кассовые залы, медицинский пункт и так далее. Получается, пассажиры видят лишь малую часть того, что построено под землей.





К отличительным чертам «Вокзальной» можно отнести и самую широкую платформу — порядка 20 метров от края до края. Учитывая местоположение станции и ее пересадочный характер, проектировщики предположили, что людей здесь будет собираться много, а значит, для всех надо предусмотреть свободное место. Из неожиданных решений — всего один вестибюль, так что выход пассажиров на свет божий будет осуществляться только в одну сторону — к диспетчерской станции «Дружная».





Подземный переход с «Октябрьской» на «Купаловскую» многие недолюбливают: когда встречаются два потока людей, начинаешь чувствовать себя некомфортно. На «Вокзальной» — «Площади Ленина» потенциального конфликта пассажиров избежали, разведя «левых» и «правых» по разным тоннелям.

— Пассажиры с разных станций смогут пересечься только в распределительном зале, перед эскалаторами, — уточняет Евгений. — Важно понимать, что пойти против потока не получится даже у самых невнимательных — турникеты будут препятствовать этому. Чтобы пассажирам было легче ориентироваться, мы использовали цветовую кодировку. Если надо пересесть на синюю ветку — следуй за синей полосой. Нужна зеленая — аналогично.











Длина пешеходных переходов разная: один практически 180 метров (речь именно о круглом очертании), другой — 252. К этим цифрам можно добавить еще метров 40 с обеих сторон — их надо пройти до того, как попадешь в тоннель, или после того, как выйдешь из него. Поэтому неудивительно, что здесь были запроектированы травалаторы. Молодежь наверняка будет ходить пешком, так как это быстрее, а вот старшее поколение явно оценит ноу-хау нашего метрополитена.









Интересно, что изначально предполагалось «обратное» направление движения пассажиров в переходах, но потом мы обратили внимание на то, что один из тоннелей идет под уклоном. Он вроде бы небольшой, но пока ты преодолеешь 300 метров под горочку, начинает чувствоваться. Поэтому рассудили, что спускаться вниз всегда легче, чем подниматься наверх, и перенаправили потоки.





Создание пересадочного узла с «Вокзальной» на «Площадь Ленина» можно назвать ювелирной работой: новый переход соорудили прямо под старой станцией, не останавливая движение поездов. Пассажиры синей ветки только и заметили, что на платформе появился высокий серый забор, колоссальная же работа на минус втором уровне осталась за кадром — ни пыли, ни изменения графика движения.





— Приступать к такой работе поначалу было очень страшно, — признается молодой специалист, который в деле чуть менее чем два с половиной года. — Главный критерий у нас — это осадка рельса, по которому двигается состав. Проще говоря, будет ли прогиб или выпуклость в месте ведения работ. У нас эта цифра была очень маленькой — 15 или 25 мм. Когда мы разработали грунт, а другой участок возвел несущие конструкции, все выдохнули. Это по-настоящему большая и сложная работа.

«Вокзальная», пожалуй, самая сдержанная в оформлении новая станция метро. Черный, белый, красный — классические сочетания цветов, ничего лишнего.













— Простые колонны, простые и контрастные цвета. При этом благодаря такому оформлению удается передать глубокий смысл — сколько бы ни было дорог и куда бы они ни уходили, все равно в каком-то месте они будут пересекаться, — отмечает Евгений.





«Площадь Франтишка Богушевича»

Прямо под кругом, который не так давно воссоздали дорожники на пересечении улицы Клары Цеткин и проспекта Дзержинского, обрела окончательные черты станция метро «Площадь Франтишка Богушевича». Четыре входа с разных сторон и… погружение в белорусскую классику, как только попадаешь под землю.





Хотите знать, как выглядят бессмертные строчки «Не пакiдайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлi» в бронзе, ждите открытия новой станции. Это действительно красиво.







Второе металлическое панно установлено в конце платформы.





Между патриотичными инсталляциями во всю высоту станции — хайтек-подсветка и глянцевый мрамор.











Кажется, здесь уже и пыли нет — хоть сейчас запускай пассажиров.

















«Юбилейная площадь»

И снова о рекордах. Станция «Юбилейная площадь» стала самой глубокой в минской подземке — минус 32 метра. И «перепад высот» чувствуется сразу при входе — эскалатор уходит так далеко-глубоко, что белорусскому глазу непривычно. Когда станция откроется, будет любопытно засечь время, которое необходимо на спуск.





— Станция является пересадочным узлом между второй и третьей линиями. Попасть сюда можно только через «Фрунзенскую», отдельного входа нет, — рассказывает прораб СМУ №1 Минскметростроя Руслан Ошурок. — Поначалу, когда станция только строилась, к работам привлекалось до 500 человек одновременно. Теперь уже, конечно, меньше — всего 90—95.













Безусловно, были и свои трудности при ее возведении: улицы здесь узкие, слева и справа жилые дома, а нам работать надо. К тому же с учетом такой глубины нюансов добавляли подземные воды. Проще говоря, если копнуть глубже наших условных 30 метров, внизу уже будет Свислочь. Но ничего, справились. Теперь уже только пуско-наладочные работы остались, чтобы к моменту, когда метро откроется, все было исправно и радовало пассажиров.

























Вчера Telegram-канал Nexta опубликовал документ, согласно которому Минскметрострой в связи с отсутствием финансирования обязывает отдельных сотрудников предприятия (перечислены поименно) «приостановить работы по строительству объекта «Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции „Корженевского“ до станции „Юбилейная с электродепо“. 2-я очередь. Инженерная подготовка территории (ст. „Корженевского“ — ст. „Жуковского“)». А также «разработать перечень мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности и сохранности объекта на период приостановки строительства».

Вот как этот момент Onliner прокомментировали в Минскметрострое:

— Это документ для внутреннего пользования. Речь идет о второй очереди строительства. Как распределять средства и ресурсы — дело организации. Главное, это никак не повлияет на сдачу первых четырех станций.

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