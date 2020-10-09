Отголоски истории о задержании водителя в Витебске: «Мужа заключили под стражу за комментарий под статьей» (видео)

Источник материала: Onliner Неожиданное продолжение получила история из Витебска, где 10 августа россиянина на Volkswagen задержали в ответ на вопрос «Как проехать?». Поначалу в отношение него составили протокол за «активное участие в несанкционированном пикетировании», потом дело отправили на доработку и в итоге, по словам мужчины, прекратили «за недоказанностью вины». Видео задержания разлетелось по соцсетям, под одним из таких постов оставил свой комментарий 28-летний молодой человек. Этого оказалось достаточно, чтобы в отношении него возбудили уголовное дело.

Вкратце о ситуации с россиянином

«Вместе с беременной женой Александрой приехал во время отпуска из России в Витебск, — рассказывал Денис. — В тот вечер поехали с друзьями в ресторан, натолкнулись на перекрытие, спросили, как проехать. Дорогу перегородил автобус, вышел подполковник со словами „Проедете с нами“».

Денис описал и то, что было далее, однако его слова не нашли отражения в документах: «Подполковник ударил меня кулаком в нос. Приказал: „Взять!“ Меня выволокли, бросили на землю, стали бить. Александру тоже поколошматили, потом заметили, что она беременна, и оттеснили в сторону. Меня доставили в актовый зал РОВД, там избиения продолжились. Заставили подписать протокол об участии в несанкционированной акции. Той же ночью отпустили на свободу».

В итоге у мужчины диагностировали ЗЧМТ, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, травматический перелом зуба (подтверждающие документы имеются в редакции). Он заверил, что обратился в Следственный комитет с заявлением об избиениях и незаконном задержании. В ведомстве однозначно не подтвердили и не опровергли факт получения заявления: «Заявителю стоит обратиться в группу по обращениям граждан и уточнить этот вопрос». Новостей о проведении проверки пока нет.





На суде представили рапорт сотрудника, в котором была указана версия, не совпадающая, по мнению Дениса, с видео. Были и другие противоречия.

В итоге, как утверждает россиянин, суд прекратил дело об участии в акции: «Мы выиграли, нас оправдали. В документах была использована фраза „за недоказанностью вины“».

Уголовное дело — за комментарий

Описанная история получила распространение в соцсетях, местных витебских пабликах. Тема оказалась резонансной, пользователи активно высказывались насчет обстоятельств, описанных россиянином. Среди комментаторов был и некто Константин. Сейчас уже невозможно узнать, что именно он написал — комментарий был удален пользователем или руководителем страницы. Однако времени, пока комментарий был виден на странице, оказалось достаточно, чтобы в отношении человека возбудили уголовное дело.

Первой о случившемся сообщила супруга мужчины. Светлана написала: «Муж оставил в соцсети „ВКонтакте“ комментарий к вашей статье, и в отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия к милиционеру». В разговоре она не смогла процитировать опубликованную фразу, лишь описала в общих чертах, что речь шла о справедливости.





Информацию об уголовном деле подтвердили в УВД Витебской области. Из сообщения , распространенного пресс-службой, можно выделить несколько фактов: «Ник пользователя не совпадал с его реальными именем и фамилией. Мужчине 28 лет, он является жителем Витебского района. В комментарии подозреваемый допустил несколько оскорбительных выражений и призыв к физической расправе. Как позже признался сам фигурант, спустя какое-то время он решил удалить комментарий, но не смог этого сделать. С администраторами паблика не переписывался. Сотрудниками управления по Витебской области ГУСБ МВД личность комментатора была установлена».

В ролике, обнародованном УВД, мужчина говорит: «Написал коммент на эмоциях. Позже понял, что лучше не писать такого, это будет лишним. Хотел удалить, но на тот момент комментария уже не было. О том, что написал и со злости это сделал, сожалею».

Внимание! Из-за политики соцсети «ВКонтакте» ролик здесь может не отображаться. Возможно, потребуется перейти в саму соцсеть.

«Была собрана необходимая база для возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 364 УК РБ („Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел“), — сообщили в милиции. — Меру ответственности определит суд».

Позиция жены и адвоката

«Как я поняла, в комментарии содержалось нецензурное слово, выражение „в погонах“, — пояснила ситуацию супруга обвиняемого. — Общий смысл заключался в выражении общественного порицания за те действия, которые, по мнению мужа, являлись неправомерными. При этом он не призывал кого-либо к действию. Его комментарий не был направлен на определенную группу, объединенную общей профессией. Однозначно могу сказать, что он не собирался ничего делать».

Судя по словам героя нашей первой статьи (россиянина Дениса), в отношении него административное дело об участии в несанкционированной акции прекратили. Даже несмотря на формулировку «за недоказанностью вины», которая не является реабилитирующей, Денис логично задается вопросом о правомерности действий силовиков или как минимум о правомерности его задержания.

«Для нас непонятно, насколько целесообразно для Константина было избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, — поясняет адвокат. — Инкриминируемое Константину преступление относится к категории менее тяжких и не относится к преступлениям, за которые в соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК РБ мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена по мотивам одной лишь тяжести преступления. Более того, семья Константина — многодетная (на иждивении трое детей, среди них — один младенец, родившийся в июле этого года). Он имеет постоянные место работы и место жительства, положительные характеристики. Семья арендует жилье. Фактически мой подзащитный является единственным кормильцем в семье. Пособие по достижении ребенком 3-летнего возраста (на ребенка, рожденного в июле) супруге было назначено лишь спустя несколько недель после задержания Константина. Таким образом, вид избранной меры пресечения ставит семью моего подзащитного в крайне затруднительное материальное положение. Это не говоря о необходимости помощи в воспитании и уходе за детьми».

«Также стоит отметить, что Константин не предпринимал и не собирается предпринимать попыток скрыться от органа уголовного преследования или каким-либо образом воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела, — дополняет защитник. — Кроме того, на наш взгляд, возбуждение уголовного дела в отношении Константина преждевременно, потому как не окончена проверка по поводу действий сотрудника ОВД. Согласно диспозиции ст. 364 УК РБ, состав преступления возникает только в случае, если действия сотрудника органов внутренних дел являются законными. Комментарий же был написан лишь в ответ на незаконные (по мнению моего подзащитного) действия».

По словам супруги Константина, дата суда пока не назначена, муж остается под стражей. Семье помогают тетя с дядей и бабушка.

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