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Путин призвал прервать бои в Нагорном Карабахе

09.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена телами погибших и пленными, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", - подчеркнули там.

Кроме того, Путин пригласил в пятницу в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы провести консультации по ситуации в Карабахе при посредничестве главы российского МИД.

РФ следит за судьбой раненых журналистов

В МИД России в свою очередь сообщили, что посольство РФ в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта в Карабахе.

"Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, азербайджанские вооруженные силы в четверг дважды нанесли ракетные удары по собору Святого Христа Спасителя в Шуши. Трое граждан России, среди которых блогер Юрий Котенок и корреспондент портала "Офицеры России" Левон Арзанов, получили ранения. Они прибыли в собор после первого обстрела, чтобы осветить последствия бомбардировки.

"По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван", - отметила Захарова.

© REUTERS / MELIK BAGHDASARYAN
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Обострение ситуации в Карабахе

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

По данным омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артака Бегларяна, более 50% населения Карабаха покинули свои дома из-за военных действий.

"Как результат азербайджанской агрессии и преднамеренных военных преступлений, более 50 процентов всего населения (75 тысяч детей, женщин, стариков) были вынуждены покинуть их дома", - написал он на своей странице в Twitter.

Он утверждает, что мирное население либо отправилось в Армению, либо переместилось на другое место в самой непризнанной республике.

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Теги: Минск
 
 
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Для проведения консультаций по текущей ситуации в пятницу в Москве примут министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
 
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