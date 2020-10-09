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В Швеции назвали лауреата Нобелевской премии по литературе

09.10.2020 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нобелевскую премию по литературе вручили американской поэтессе Луизе Глюк.

Награду присудили за «безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным», – говорится в заявлении Шведской королевской академии.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, в семье потомков венгерских евреев, эмигрировавших в США. Она начала писать стихи еще в школьном возрасте, а во время обучения в Колумбийском университете посещала поэтическую студию. Ее первый поэтический сборник «Первенец» («Firstborn») был опубликован в 1968 году. Вскоре после его выхода Глюк была признана выдающейся американской поэтессой.

«В ее произведениях «я» прислушивается к тому, что осталось от собственных мечтаний и заблуждений, и не может быть ничего труднее, чем противостояние иллюзиям того самого «я». Но даже если Глюк никогда не отрицала значение событий из жизни в ее стихах, ее поэзию вряд ли можно назвать исповедальной», — подчеркивает Академия.

Глюк опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов эссе. Последний из них — «Правоверная и целомудренная ночь» («Faithful and Virtuous Night») — вышел в 2014 году. Она также преподает английский язык в Йельском университете. За свою жизнь Глюк стала лауреатом многих литературных наград, в том числе премии Американской академии поэтов, Пулитцеровской премии, премии Уильяма Карлоса Уияльмса, премии журнала The New Yorker, Боллингеновской поэтической премии. Она дважды становилась обладательницей Пулитцера — в 1993 и 2002 году.

В этом году в список фаворитов Нобелевки по литературе также вошли Мариз Конде, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд, Нгуги Ва Тхионго и Людмила Улицкая. В разговоре с «Газетой.Ru» писательница призналась, что получение премии не входило в ее жизненные планы.

 
 
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Нобелевскую премию по литературе вручили американской поэтессе Луизе Глюк.
 
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