Александра Романовская: «Почему никто не уволился в знак солидарности? Всем плевать на нас»

Источник материала: Tut.by

Известная белорусская фристайлистка, чемпионка мира Александра Романовская в интервью «Радио Свобода» объяснила, почему ее коллеги не уволились в знак солидарности и как она пострадала после того, как лишилась работы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Пригласили юриста нашего центра на собрание. С ним обсуждали, как и что лучше сделать. Пришли к мнению, что, учитывая нынешнюю ситуацию, что подобные жесты [увольнения] ни к чему не приводят. По сути, всем плевать на нас.

В этом нет никакого смысла. Пришли к мысли, что проще добиваться своего через МОК. Подобный путь выбран был, — рассказала Романовская.

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Девушка также прокомментировала, как реагирует на критику в адрес спортсменов:

— Спортсменов, которые высказывают свою позицию, очень часто осуждают. За то, что государство спортсменов спонсировало, а вы тут козни строите. Очень глупо закрывать глаза на происходящее. Даже при условии, что тебя финансировали и помогали.

Очень однобокий взгляд на ситуацию получается. В духе: «Со мной поступали хорошо, на остальных мне плевать».

Для меня эти нападки немного странные. У нас с государством бартер. Оно помогает нам добиваться спортивных целей. А эти спортивные цели прославляют страну. Плюс мы ведь жертвуем своим здоровьем, стараясь победить. Это долгий и тернистый путь. Не все так легко, как выглядит по телевизору.



Фото из личного архива Михаила Курловича

— Получается, что я уволена из центра фристайла. Я больше не работник Министерства спорта. Я не спортсмен-инструктор, но я — спортсмен-любитель, грубо говоря. Это так называется, когда тренируешься без заработка.

У меня заработок был в районе 3 тысяч рублей. Сейчас я ничего из этого не буду получать. Лишили всего. Я не могу участвовать в соревнованиях за границей, потому что государство не будет спонсировать мои выезды. Только если буду делать своими силами. К сожалению, не нахожусь в той ситуации, когда могу себе позволить какой-то длительный срок не зарабатывать денег.

Сейчас в моей семье работать будет только мама. А она педагог. Если бы была помоложе, лет 16, не нужно было бы себя содержать и семье помогать, то этот вариант меня бы абсолютно устраивал.

В данной ситуации, к сожалению, времени на это уходит очень много. Иначе не добиться результатов. Получается, что это работа без заработка, — сказала Романовская.