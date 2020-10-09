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Представлен обновленный пикап Honda Ridgeline

09.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К следующему модельному году Honda провела плановую модернизацию пикапа Ridgeline второго поколения, выпускаемого с 2016 года. Платформу с несущей конструкцией кузова и задней многорычажной подвеской этот грузовичок делит с кроссовером Pilot.


Обновленный Ridgeline отличается более брутальным оформлением передней части кузова вплоть до стоек лобового стекла — изменилась форма капота, бампера, головной оптики и решетки радиатора. У модернизированного пикапа на 2 см расширена колея, а корма отличается круглыми патрубками выхлопа, которые у дореформенной машины скрывались под бампером.


За доплату для Ridgeline доступен декоративный пакет HPD (Honda Performance Development) с иным рисунком радиаторной решетки, расширителями колесных арок, графическими наклейками на кузове и окрашенными в бронзовый цвет 18-дюймовыми колесными дисками.


Интерьер перекочевал практически без изменений от дорестайлингового Ridgeline. Разве что появились новые варианты отделки (в том числе и с контрастной прострочкой на сиденьях), улучшенная мультимедиасистема.


Как и прежде, за движение Ridgeline отвечает 3,5-литровый V6 мощностью 284 л. с., сблокированный с 9-ступенчатым «автоматом». Привод базовых версий — на переднюю ось, полноприводные модификации располагают трансмиссией iVTM-4 с бортовыми пакетами фрикционов, распределяющими тягу между задними колесами.


У американских дилеров обновленный Ridgeline появится в начале следующего года.

 
 
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К следующему модельному году Honda провела плановую модернизацию пикапа Ridgeline второго поколения, выпускаемого с 2016 года.
 
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