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Тихановская готова отпустить Лукашенко без суда и следствия

09.10.2020 09:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе своего визита в Братиславу, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская допустила возможность непреследования Александра Лукашенко в случае его добровольной отставки.

Тихановская готова отпустить Лукашенко без суда и следствия
Фото со страницы Светланы Тихановской в Телеграм

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований.

Как передает DW, политик, отметив, что «не может простить» первому президенту «его преступления», но осознает, что «иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти».

«Если решением [проблемы] станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо», — подчеркнула Тихановская.

 
 
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В ходе своего визита в Братиславу, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская допустила возможность непреследования Александра Лукашенко в случае его...
 
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