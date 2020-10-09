Тихановская готова отпустить Лукашенко без суда и следствия

В ходе своего визита в Братиславу, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская допустила возможность непреследования Александра Лукашенко в случае его добровольной отставки.



Фото со страницы Светланы Тихановской в Телеграм

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований.

Как передает DW , политик, отметив, что «не может простить» первому президенту «его преступления», но осознает, что «иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти».

«Если решением [проблемы] станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо», — подчеркнула Тихановская.