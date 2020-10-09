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Тихановская готова отпустить Лукашенко без суда и следствия
Источник материала: Навiны
В ходе своего визита в Братиславу, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская допустила возможность непреследования Александра Лукашенко в случае его добровольной отставки.
Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований.
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«Если решением [проблемы] станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо», — подчеркнула Тихановская.
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В ходе своего визита в Братиславу, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская допустила возможность непреследования Александра Лукашенко в случае его...
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