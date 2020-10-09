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Германия и Франция согласовали санкции за отравление Навального
Источник материала: АФН
Германия и Франция согласовали санкции против России из-за отравления российского политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Об этом в четверг, 9 октября, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники. Эти санкции Берлин и Париж предложат принять Европейскому Союзу.
По данным газеты, в санкционный список попали девять человек, это сотрудники администрации президента РФ и силовых ведомств. Им могут запретить въезд в Европу, а их активы в Евросоюзе заморозят.
Также под санкции может подпасть Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который разработал "Новичок" еще в советское время.
Издание отмечает, что руководство Германии не пошло на более существенные меры и не стало предлагать санкции против "Северного потока - 2" из-за отравления Навального, передает DW.
Ожидается, что Евросоюз может рассмотреть этот санкционный список 12 октября во время заседания Совета по международным вопросам в Брюсселе, а официальная реакция ЕС на отравление Навального последует по итогам саммита ЕС, который пройдет 15-16 октября. Ранее стало известно, что инициативу Германии и Франции ввести санкции против России поддержали Великобритания и Нидерланды.
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Германия и Франция согласовали санкции против России из-за отравления российского политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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