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Германия и Франция согласовали санкции за отравление Навального

09.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Германия и Франция согласовали санкции против России из-за отравления российского политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Об этом в четверг, 9 октября, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники. Эти санкции Берлин и Париж предложат принять Европейскому Союзу.

По данным газеты, в санкционный список попали девять человек, это сотрудники администрации президента РФ и силовых ведомств. Им могут запретить въезд в Европу, а их активы в Евросоюзе заморозят.

Также под санкции может подпасть Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который разработал "Новичок" еще в советское время.

Издание отмечает, что руководство Германии не пошло на более существенные меры и не стало предлагать санкции против "Северного потока - 2" из-за отравления Навального, передает DW.

Ожидается, что Евросоюз может рассмотреть этот санкционный список 12 октября во время заседания Совета по международным вопросам в Брюсселе, а официальная реакция ЕС на отравление Навального последует по итогам саммита ЕС, который пройдет 15-16 октября. Ранее стало известно, что инициативу Германии и Франции ввести санкции против России поддержали Великобритания и Нидерланды.

 
 
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Германия и Франция согласовали санкции против России из-за отравления российского политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
 
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