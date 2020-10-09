Адвокаты просят Генпрокуратуру прекратить уголовное преследование Колесниковой

Источник материала: АФН

Адвокаты члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой в минувший четверг подали жалобу в Генпрокуратуру республики на предъявленное ей незаконное и необоснованное обвинение, а также просят прекратить ее уголовное дело.

«Защитой Колесниковой М.А. в Генеральную прокуратуру РБ подана жалоба на незаконное и необоснованное обвинение, предъявленное ей 16 сентября», - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«В жалобе защита обращает внимание на несоответствие предъявленного обвинения требованиям уголовно-процессуального кодекса, на нарушение права Марии на защиту в связи с тем, что из обвинения неясно, какие конкретно действия Марии образуют преступление, предусмотренное ст.361 УК РБ», - отмечается в сообщении.

«Поскольку именно прокуратура является органом, надзирающим за законностью предварительного расследования, и уполномочена отменять незаконные постановления следственных органов, защита просит отменить постановление о привлечении Марии в качестве обвиняемой, прекратить в отношении нее уголовное преследование», - подчеркнули в пресс-службе.

Мария Колесникова обвиняется по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Колесникова признана политзаключенной.