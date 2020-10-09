Тихановская провела встречи с главами МИД Болгарии и Греции

Источник материала: АФН

В минувший четверг Светлана Тихановская провела встречи с главами внешнеполитических ведомств Болгарии и Греции.

С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Светлана обсудила возможную программу реабилитации для потерпевших во время разгонов, а также визовую поддержку для беларусов.

Светлана поблагодарила Болгарию за поддержку персональных санкций против сторонников режима, сообщает телеграм-канал Тихановской.

В свою очередь глава МИД Греции Никос Дендиас на встрече со Светланой отметил, что для Греции очень важно поддерживать права человека и остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси.

Светлана заявила, что персональные санкции стоит расширить и на уровне Греции, поскольку они могут быть наложены, в том числе, на сотрудников милиции и спецназа, которые участвовали в разгонах мирных шествий беларусов.