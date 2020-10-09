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РЖД готовы перевезти весь объем белорусских нефтепродуктов

09.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российские железные дороги готовы обеспечить транспортировку всех нефтепродуктов, которые Беларусь планирует переориентировать на российские порты.

Об этом сообщил замгендиректора компании Алексей Шило.

"Проблем со стороны Российских железных дорог нет. Мы предоставили скидку 50%, она действует до конца 2025 года - и на завоз самих нефтепродуктов в порты РФ, и на возврат порожняка. Мы на всех совещаниях, которые проходят, говорим о том, что объем грузов, который РЖД предъявят, мы готовы будем перевезти. Направления, которые рассматриваются сегодня для перевозки нефтепродуктов, не самые загруженные. Емкость портов РФ позволяет забрать весь объем нефтепродуктов, который производит Республика Беларусь, поэтому если будут решения дополнительные приняты, то российские железные дороги будут готовы это обеспечить по хорошей цене и с хорошим качеством", - заявил Шило (цитата ТАСС).

По его словам, РЖД рассчитывают, что смогут получить таким образом около 6 млн тонн дополнительных грузов.

 
 
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Российские железные дороги готовы обеспечить транспортировку всех нефтепродуктов, которые Беларусь планирует переориентировать на российские порты.
 
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