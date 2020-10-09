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МИД Великобритании осудил объявление Тихановской в розыск

09.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил решение властей Беларуси и РФ объявить Светлану Тихановскую в мегосударственный розыск.

Реакция главы внешнеполитического ведомства королевства на это событие опубликована в его Twitter.

«Был потрясен, узнав, что Беларусь и Россия добавили лидера оппозиции Светлану Тихановскую в свои списки розыска. Нет оправдания подавлению законного политического инакомыслия», 0 заявил Рааб.

Appalled to learn that Belarus and Russia have added opposition leader Svetlana Tikhanovskaya to their wanted lists. There is no excuse for the repression of legitimate political dissent.

— Dominic Raab (@DominicRaab) October 8, 2020

 
 
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил решение властей Беларуси и РФ объявить Светлану Тихановскую в мегосударственный розыск.
 
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