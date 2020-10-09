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МИД Великобритании осудил объявление Тихановской в розыск
Источник материала: АФН
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил решение властей Беларуси и РФ объявить Светлану Тихановскую в мегосударственный розыск.
Реакция главы внешнеполитического ведомства королевства на это событие опубликована в его Twitter.
«Был потрясен, узнав, что Беларусь и Россия добавили лидера оппозиции Светлану Тихановскую в свои списки розыска. Нет оправдания подавлению законного политического инакомыслия», 0 заявил Рааб.
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил решение властей Беларуси и РФ объявить Светлану Тихановскую в мегосударственный розыск.
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