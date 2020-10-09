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Защита члена президиума Коордсовета Знака подала обращение в ООН

09.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защита члена президиума Координационного совета Максима Знака, адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский подали обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.




"Обращение подано 4 октября, в нем обоснован произвольный характер задержания Знака", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" Пыльченко и Лаевский в четверг.

По мнению защиты, задержание Знака "связано исключительно с законным осуществлением им своих фундаментальных прав – права на свободу мнения и свободу ассоциаций, а также с тем обстоятельством, что он, как адвокат, оказывал юридическую помощь гражданам, реализовывавшим свое право избираться и быть избранными – Виктору Бабарико и Светлане Тихановской".

"Задержание также вызвано дискриминационными мотивами, поскольку связано с выражением определенного политического мнения.

Также при заключении Знака под стражу не соблюдены права на свободу и личную неприкосновенность", - добавили Пыльченко и Лаевский.

Они подчеркнули, что эти обстоятельства указывают на то, что задержание Знака является произвольным в соответствии с критериями рабочей группы по произвольным задержаниям. "Цель обращения в РГПЗ – получить правовое заключение авторитетного экспертного института ООН по факту произвольного лишения свободы Знака и следующие из этого рекомендации Беларуси. Защита также просит РГПЗ обратиться к Беларуси с призывом освободить Знака", - проинформировали адвокаты.

Лаевский и Пыльченко рассчитывают, что "наличие такого заключения и рекомендаций может способствовать и тому, чтобы практика произвольных задержаний адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью и других граждан за реализацию ими своих гражданских и политических прав в Беларуси прекратилась".
 
 
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Защита члена президиума Координационного совета Максима Знака, адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский подали обращение в Рабочую группу ООН по...
 
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