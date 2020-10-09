Защита члена президиума Коордсовета Знака подала обращение в ООН













"Интерфакс-Запад" Пыльченко и Лаевский в четверг. "Обращение подано 4 октября, в нем обоснован произвольный характер задержания Знака", - сообщили агентствуПыльченко и Лаевский в четверг.





По мнению защиты, задержание Знака "связано исключительно с законным осуществлением им своих фундаментальных прав – права на свободу мнения и свободу ассоциаций, а также с тем обстоятельством, что он, как адвокат, оказывал юридическую помощь гражданам, реализовывавшим свое право избираться и быть избранными – Виктору Бабарико и Светлане Тихановской".





"Задержание также вызвано дискриминационными мотивами, поскольку связано с выражением определенного политического мнения.





Также при заключении Знака под стражу не соблюдены права на свободу и личную неприкосновенность", - добавили Пыльченко и Лаевский.





Они подчеркнули, что эти обстоятельства указывают на то, что задержание Знака является произвольным в соответствии с критериями рабочей группы по произвольным задержаниям. "Цель обращения в РГПЗ – получить правовое заключение авторитетного экспертного института ООН по факту произвольного лишения свободы Знака и следующие из этого рекомендации Беларуси. Защита также просит РГПЗ обратиться к Беларуси с призывом освободить Знака", - проинформировали адвокаты.





Лаевский и Пыльченко рассчитывают, что "наличие такого заключения и рекомендаций может способствовать и тому, чтобы практика произвольных задержаний адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью и других граждан за реализацию ими своих гражданских и политических прав в Беларуси прекратилась".







